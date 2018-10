Gruppo Cap | a Milano un incontro sulla comunicazione efficace in Csr 2

Gruppo Cap : a Milano un incontro sulla comunicazione efficace in Csr (3) : (AdnKronos) - Nel corso della mattinata di mercoledì 10 ottobre, dopo i saluti introduttivi di Alessandro Russo, presidente del Gruppo Cap, interverrà Giordano Colarullo, direttore generale Utilitalia, con uno speech sulla sostenibilità come scelta necessaria. Gaia Pretner (Iefe, Istituto di economi

CapoGruppo Lega precisa : il reddito di cittadinanza si farà : Roma, 2 ott., askanews, - 'Il reddito di cittadinanza, la flat tax e la riforma delle pensioni fanno parte del nostro programma politico di governo che vogliamo realizzare'. Lo ha precisato il ...

Manovra - Molinari (capoGruppo Lega) : “Tutto il caos dei mercati dal reddito di cittadinanza che non si sa cos’è” : “Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni invece l’elemento che manca di capire è in cosa consiste il reddito di cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo“. E’ quanto afferma il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari uscendo da Palazzo Chigi assieme al suo omologo al Senato ...

Gruppo FCA - Manley definisce la squadra : Gorlier a capo dell'area Emea : Dopo diverse settimane di indiscrezioni, il Gruppo FCA ha ufficializzato la nomina di Pietro Gorlier quale nuovo responsabile dell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) in sostituzione del dimissionario Alfredo Altavilla. La nomina rientra in una più ampia riorganizzazione delle prime file del management voluta dall'amministratore delegato Mike Manley e svelata all'interno di una lettera inviata ai dipendenti. Gorlier non lascerà ...

Serie A Sampdoria - primo test in Gruppo per Caprari : GENOVA - Seduta mattutina per la Sampdoria , in vista della gara di lunedì sera contro la Spal. primo test in gruppo per Gianluca Caprari che questa mattina ha svolto l'allenamento con i compagni. Il ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - è il capolinea di una generazione? Questo Gruppo può arrivare a Tokyo - ma il futuro inquieta. Mancano i ricambi e schiacciatori all’altezza : L’Italia non è riuscita ad andare oltre al quinto posto ai Mondiali 2018 di Volley maschile, un risultato che migliora sì la disastrosa tredicesima piazza di quattro anni fa ma che certamente non può soddisfare questa Nazionale e tutto il Paese che l’ha supportata. Tutti si aspettavano di salire sul podio, di lottare per le medaglie, magari di provare addirittura a battagliare per il bersaglio grosso considerando anche che si giocava ...

Gruppo Cap inaugura nuovo hub all’Idroscalo di Milano : Milano, 29 set. (AdnKronos) – All’Idroscalo di Milano è stata inaugurata Salazzurra, un nuovo Centro di Ricerche e innovazione del Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Madrina della serata, la conduttrice Licia Colò che in occasione della Notte dei Ricercatori ha ribadito l’importanza dell’acqua al fine di un utilizzo consapevole con meno sprechi possibili. Una ...

Acqua : a Permanente di Milano mostra fotografica per 90 anni Gruppo Cap : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Un viaggio attraverso le immagini attorno a Milano, seguendo il flusso dell’Acqua. Si chiama 'La linea dell’Acqua' ed è la mostra fotografica organizzata da Gruppo Cap in collaborazione con l’agenzia fotografica Contrasto, per celebrare i suoi 90 anni di storia, che ver

Manovra - Di Maio “Tria non si dimette”/ Ultime notizie - capoGruppo Lega “Possiamo trovarne un altro” : Manovra, Tria vs Di Maio “Deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:37:00 GMT)

Manovra - Di Maio nega ipotesi dimissioni Tria. Ma capoGruppo Lega : “Se non ci sta - ne troveremo un altro” : Un vertice di governo alle 16 con il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Poi il consiglio dei ministri alle 20, con l’incognita del se davvero riusciranno a trovare un accordo. Ore decisive per la Manovra e tensione sempre più alta all’interno dell’esecutivo: Lega e 5 stelle chiedono di spingere il deficit, già con la nota di aggiornamento al Def, oltre il muro del 2%, almeno al 2,4%. Ma il ministro ...

Germania - Merkel va ko sul capoGruppo Cdu-Csu a Bundestag. Giornali la mollano : “Sempre più debole - pensi a successore” : Angela Merkel è sempre più debole. La nuova e inaspettata spallata al governo è arrivata martedì pomeriggio dagli stessi deputati del gruppo Cdu-Csu al Bundestag: dopo 13 anni è stato silurato Volker Kauder, fedelissimo della cancelliera, e scelto come nuovo capogruppo il 50enne Ralph Brinkhaus. Un segnale di sfiducia che i parlamentari dello stesso partito cristiano-democratico e del suo alleato bavarese hanno voluto mandare ai loro leader, la ...