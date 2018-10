Grande Fratello Vip | Francesco Monte | ' L' inquilino che ha cercato di mettermi la lingua

Grande Fratello vip - la rivelazione di Francesco Monte : ecco perché ho lasciato Paola Di Benedetto : Francesco Monte , ufficialmente single, e molto vicino a Giulia Salemi all'interno della casa del Grande fratello Vip, ha rivelato i segreti della sua relazione con Paola Di Benedetto . In particolare ...

Bacio gay al Grande Fratello Vip - Francesco Monte confessa : “Un uomo mi ha messo la lingua in bocca”. Di chi si tratta : Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte è il personaggio che sta segnando questa terza edizione del reality-show di Canale 5. Il siciliano, ex tronista di Uomini e Donne, è sempre al centro del mondo dei gossip per la sua ‘storia’ con Giulia Salemi che stenta a decollare. Tra alti e bassi, però, in queste prime due settimane di convivenza le fondamenta sembrano esser state messe. Anche perché, come rivelato dalla mamma ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte : 'Un uomo della Casa mi ha messo la lingua in bocca' : Il Grande Fratello Vip 2018 si fa hard con Francesco Monte che rivela come un uomo della Casa gli abbia ' infilato la lingua in bocca ' . E non sarebbe la prima volta, anzi. Ma questa volta il 'bacio' ...

Grande Fratello Vip : Daniela Del Secco non è una vera Marchesa : GF Vip: Daniela del Secco D’Aragona non ha alcun titolo di Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona non è Marchesa. La concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip non avrebbe alcun titolo nobiliare. Amata per le sue lezioni di bon ton e per il suo “Adorato” tanto pronunciato nella Casa più spiata d’Italia, i dubbi sulla veridicità del suo titolo da Marchesa esistono da anni. La vera famiglia ...

GF Vip - bestemmia di Francesco Monte di notte al Grande Fratello Vip? Ecco cosa avrebbe detto : Sono ore concitate per il futuro di Francesco Monte all'interno della casa del Grande Fratello Vip : pare infatti che la notte scorsa l'ex di Cecilia Rodriguez abbia pronunciato una bestemmia , un ...

LORY DEL SANTO AL Grande Fratello VIP/ Testimonianza esclusiva a Domenica Live : l'annuncio di Barbara D'Urso : L’ingresso di LORY Del SANTO nella Casa del GRANDE FRATELLO Vip, ha destato tante preoccupazioni. Per lei, anche lo scalpore di chi non comprende la decisione di rimettersi in gioco.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:44:00 GMT)

Grande Fratello VIP - Lory Del Santo si commuove : “Sto combattendo” : Lacrime di Lory Del Santo al Gf Vip 2018 per il figlio Lory Del Santo si è commossa al Grande Fratello Vip 3. Sta reagendo positivamente (e in maniera sorprendente) a tutti gli stimoli della Casa, facendo gruppo e non isolandosi mai. Siamo sempre più convinti che abbia fatto la scelta giusta: il Gf Vip […] L'articolo Grande Fratello VIP, Lory Del Santo si commuove: “Sto combattendo” proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi - insieme nella caverna - prime coccole. Guarda i VIDEO : Francesco Monte e Giulia Salemi, insieme nella caverna, stanno approfondendo la loro conoscenza con qualche atteggiamento che sembra ben più L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi, insieme nella caverna, prime coccole. Guarda i VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018/ Daytime che scotta - Francesco Monte su Giulia Salemi : “Mi piace!” : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte e Giulia Salemi, sta nascendo qualcosa? "Non potranno essere una coppia a causa di Cecilia Rodriguez!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:29:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 news - Francesco e Giulia sempre più vicini | Video : La prima coppia del Grande Fratello Vip 3 potrebbe essere formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. I due concorrenti del reality show sono sempre più vicini e ormai non si può parlare di una semplice amicizia. Nella scorsa puntata, i due hanno smentito un possibile flirt, ma hanno dichiarato: “Mai dire mai”. Giulia, però, vuole vederci chiaro, perché il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe essere ancora occupato ...

Grande Fratello Vip 3 - arriva un nuovo concorrente : è Taylor Mega? : L'ex di Flavio Briatore potrebbe fare il suo ingresso nella prossima puntata, in onda lunedì 8 ottobre

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala a Giulia Salemi : "Per Dayane Mello sono stato male" : Già tempo di confidenze della casa del Grande Fratello Vip 2018. Adesso è il turno di Stefano Sala che si sfoga in giardino con Giulia Salemi raccontando della fine della storia d'amore con la madre di sua figlia, la modella Dayane Mello. Stefano racconta del dolore provato dopo la rottura, avvenuta nel 2016, con l'ex concorrente di Ballando con le stelle: All’inizio stavo male ma non perché ero innamorato di lei, ero innamorato del senso ...