Grande Fratello Vip 3 news | Francesco e Giulia sempre più vicini | Video

Grande Fratello Vip regala Samsung Galaxy S9 e altri gadget tecnologici : RTI lancia un concorso legato alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che mette in palio numerosi premi per chi vota i concorrenti da eliminare. L'articolo Grande Fratello Vip regala Samsung Galaxy S9 e altri gadget tecnologici proviene da TuttoAndroid.

Grande Fratello Vip 3 - arriva un nuovo concorrente : è Taylor Mega? : L'ex di Flavio Briatore potrebbe fare il suo ingresso nella prossima puntata, in onda lunedì 8 ottobre

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala a Giulia Salemi : "Per Dayane Mello sono stato male" : Già tempo di confidenze della casa del Grande Fratello Vip 2018. Adesso è il turno di Stefano Sala che si sfoga in giardino con Giulia Salemi raccontando della fine della storia d'amore con la madre di sua figlia, la modella Dayane Mello. Stefano racconta del dolore provato dopo la rottura, avvenuta nel 2016, con l'ex concorrente di Ballando con le stelle: All’inizio stavo male ma non perché ero innamorato di lei, ero innamorato del senso ...

Grande Fratello VIP 2018/ Arte contemporanea della casa - Elia ad Ivan : “Mi hai trafitto l’anima…” : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte e Giulia Salemi, sta nascendo qualcosa? "Non potranno essere una coppia a causa di Cecilia Rodriguez!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:21:00 GMT)

Francesco Monte/ Flirt con Giulia Salemi : "Paola Di Benedetto? Ecco cosa penso" (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte, Flirt con Giulia Salemi: l'ex tronista e l'influencer si stuzzicano a distanza. Scoppierà la passione nella casa del Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:50:00 GMT)

In palio Samsung Galaxy S9 con il concorso Grande Fratello VIP - come accaparrarselo : Davvero un'interessante occasione quella che permette di vincere un Samsung Galaxy S9 con il concorso Grande Fratello VIP. Magari non siete degli appassionati del reality show o al contrario non ne perdete una puntata: in ogni modo è giusto che i nostri lettori sappiano che votando i concorrenti di questa edizione pensata per i voltio già noti della televisione e non solo, sarà possibile (tra gli altri premi), anche accaparrarsi proprio questo ...

Grande Fratello Vip 2018 : Francesco Monte e Giulia Salemi si avvicinano : Giulia Salemi e Francesco Monte Sta nascendo del tenero tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Complice una serata in caverna organizzata dalla “Marchesa” Daniela del Secco di Aragona, i due concorrenti di Grande Fratello Vip 2018 hanno passato del tempo insieme e non si sono mai staccati l’uno dall’altra. Giulia, che non poteva stare con Francesco nella casa agiata per via della divisione in gruppi, ha riabbracciato contenta l’ex ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo : 'Bisogna convivere con il dolore e accettare le cose inevitabili' : Nella puntata di ieri, giovedì 4 ottobre, di Pomeriggio 5 nel consueto spazio dedicato al Grande Fratello Vip è stata mandata in onda una clip riguardante Lory Del Santo . La bionda showgirl si è ...

Grande Fratello Vip - sfogo choc nella Casa : «Quel male che ho dentro...» : I l drammatico sfogo al Grande Fratello Vip . Uno dei concorrenti avrebbe avuto un faccia a faccia molto intenso con Fabio Basile , campione olimpico ed ex concorrente di Ballando con le Stelle. ...

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace - 5 minuti al giorno non mi bastano” : Giulia Salemi e Francesco Monte continuano ad avvicinarsi giorno dopo giorno. Amici da tempo, i due si sono ritrovati nella L'articolo Grande Fratello Vip: Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace, 5 minuti al giorno non mi bastano” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip – Francesco Monte si avvicina a Giulia e spiega la rottura con Paola Di Benedetto : “ecco perchè è finita” : Francesco Monte al Grande Fratello Vip parla della sua ultima storia d’amore, ecco perchè è finita tra l’ex tronista e Paola Di Benedetto Per quanto le sue doti da modello e da attore possano essere evidenti, Francesco Monte finisce per far parlare di sé sempre per i suoi amori. Dopo la partecipazione a ‘Uomini e Donne’, prima da corteggiatore e poi da tronista, la storia con Teresanna Pugliese, il fidanzamento con ...

Grande Fratello VIP 2018/ Video - coccole e carezze tra Elia Fongaro e Giulia Salemi : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte e Giulia Salemi, sta nascendo qualcosa? "Non potranno essere una coppia a causa di Cecilia Rodriguez!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:52:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 | Daytime 5 ottobre 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.05 : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il Daytime delle ore 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.Grande Fratello Vip 2018 | Anticipazioni Daytime ...

Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo/ L’elenco (con commenti hot) degli uomini più belli del Grande Fratello Vip 3 : Eleonora Giorgi si lascia andare a commenti riguardanti gli uomini del Grande Fratello Vip. Ecco chi sono i più belli secondo l'attrice e Ivan Cattaneo(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:50:00 GMT)