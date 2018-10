Grande Fratello Vip 3 | Francesco Monte e Stefano Sala sotto le coperte | cosa è successo?

superguidatv

: Fratello, la grande forza di volontà che hai dimostrato finora inizia a rasserenarci...Continua così, noi ci saremo… - Negramaro : Fratello, la grande forza di volontà che hai dimostrato finora inizia a rasserenarci...Continua così, noi ci saremo… - trash_italiano : 2018. MARCO PREDOLIN PROTESTA PER LA SUA SQUALIFICA AL GRANDE FRATELLO. #DomenicaLive - AlessiaMorani : Faccio notare che per molto meno un concorrente viene sbattuto fuori dalla casa del Grande Fratello. #Conte cosa as… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018)movimentate quelle delVip 3, ma gli occhi indiscreti dei telespettatori non riposano neanche di notte.si sono rifugiatile lenzuola nella notte e le loro confessioni (o tenerezze?) sono state filmate e postate repentinamente sui social network.sarà? C’è chi parla di strategia in vista delle nomination e chi avanza l’ipotesi che tra i due ci possa essere stato un bacio molto passionale. Se leparlassero… Gf Vip,amici di lunga data In realtà, la dinamica e la tempistica esclude l’ipotesi di un bacio molto passionale. I due probabilmente si saranno fatti qualche confessione ed hanno voluto sfuggire all’occhio della telecamera., infatti, sono amici di lunga data ed hanno molti conoscenti in comune. Questo aspetto ovviamente non è ...