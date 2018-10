Grande Fratello Vip 2018 news | Silvia Provvedi torna a parlare di Fabrizio Corona

superguidatv

(Di venerdì 5 ottobre 2018), attuale concorrente delVip, ripensa ae lo fa confrontandosi con Giulia Salemi Power!! Cosa è accaduto esattamente? Lo scopriamo attraverso un contributo Video.parla dial Gf VipStanotte dentro la casa del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini c’è stata una festa. Nel senso che i due gruppi, Cavernicoli e Casalinghi, si sono riuniti per festeggiare e hanno dormito tutti sotto lo stesso tetto. Eccovi il video: Ilha offerto una cena ai concorrenti dispensando fiumi di alcol che mai come in queste occasioni serve ad allentare i freni inibitori. Come si dice? In vino Veritas? Ed ecco che Giulia Salemi e Francesco Monte che si avvicinano sempre di più: la Power, sembra una piovra in piena tempesta ormonale pronta a saltare addosso al povero ragazzo che quasi infastidito ...