GRANDE FRATELLO VIP 2018 Il crollo di Enrico Silvestrin | lacrime amare | ma per chi?

GRANDE FRATELLO Vip 3 - Francesco Monte e Stefano Sala sotto le coperte : cosa è successo? : coperte movimentate quelle del Grande Fratello Vip 3, ma gli occhi indiscreti dei telespettatori non riposano neanche di notte. Francesco Monte e Stefano Sala si sono rifugiati sotto le lenzuola nella notte e le loro confessioni (o tenerezze?) sono state filmate e postate repentinamente sui social network. cosa sarà successo? C’è chi parla di strategia in vista delle nomination e chi avanza l’ipotesi che tra i due ci possa essere ...

GRANDE FRATELLO Vip - Francesco e Giulia sempre più vicini : coccole e carezze in casa : Nascono le prime simpatie all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra Francesco Monte e Giulia Salemi sembra esserci un buon feeling e nelle ultime ore i due giovani concorrenti si sono lasciati andare ad una serie di coccole e carezze del tutto inaspettate che potrebbero dare il via ad una ipotetica storia d'amore tra le mura domestiche di Cinecittà. coccole e carezze tra Francesco Monte e Giulia nella casa del GF Vip 3 Tutto è successo ...

“Il suo segreto”. GRANDE FRATELLO Vip - la confessione choc sulla coppia più chiacchierata. C’entra l’ex di Francesco Monte : Francesco Monte e Giulia Salemi: al Grande Fratello Vip 3 tiene banco questa possibile coppia . Il gossip impazza e nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un avvicinamento tra i due. A quanto pare presto potrebbero arrivare ‘notizie importanti’. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo aver specificato in diretta, di non provare nulla fuorché amicizia con l’influencer, ma i due continuano a stuzzicarsi e a flirtare ...

GRANDE FRATELLO Vip : Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace - 5 minuti al giorno non mi bastano” : Giulia Salemi e Francesco Monte continuano ad avvicinarsi giorno dopo giorno . Amici da tempo, i due si sono ritrovati nella L'articolo Grande Fratello Vip: Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace , 5 minuti al giorno non mi bastano” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GRANDE FRATELLO Vip - Lisa Fusco eliminata : «Punita per l'amicizia con Barbara D'urso» : L'esperienza di Lisa Fusco all'interno della casa del Grande Fratello Vip è durata poco e la showgirl è stata la prima eliminata dal reality. La Fusco non ha mai nascosto la sua delusione per l'esito ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Lory Del Santo : "grazie per avermi accettata con i miei pregi e difetti" : GRANDE FRATELLO Vip 2018 , anticipazioni e news: Francesco Monte si racconta ai compagni d'avventura e torna a parlare di Cecilia Rodriguez e non solo...(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Lisa Fusco eliminata dal GRANDE FRATELLO Vip per la D’Urso? Il gossip : GF Vip, Lisa Fusco: “Mi hanno fatta fuori per punire l’amicizia con Barbara D’Urso” Con suo Grande stupore, Lisa Fusco, frizzante soubrette napoletana, è stata la prima eliminata del GF Vip 3. Un’eliminazione che ha destato la meraviglia di tutto il pubblico e che la Fusco fatica ancora a digerire. Infatti, una volta varcata per […] L'articolo Lisa Fusco eliminata dal Grande Fratello Vip per la D’Urso? ...