Grande Fratello Vip 2018 Francesco Monte e Giulia Salemi mai una coppia

Grande Fratello Vip 2018/ Nuovo concorrente nella casa : ipotesi Taylor Mega e Lucas Peracchi : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni e news: Francesco Monte si racconta ai compagni d'avventura e torna a parlare di Cecilia Rodriguez e non solo...(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:28:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia Giulia Salemi : Primo flirt al Grande Fratello Vip . Stasera vip 'casalinghi' e 'cavernicoli' si sono incontrati per una festa tutti insieme e la temperatura si è scaldata. Francesco Monte infatti si è appartato con ...

Grande Fratello Vip 2018 - nella puntata di lunedì entra un nuovo concorrente : ecco chi sarà : Al Grande Fratello Vip 2018 sta per entrare un nuovo concorrente . nella prossima puntata di lunedì 8 ottobre il cast della Casa più famosa d'Italia si arricchirà di un altro personaggio e l'annuncio ...

“Il suo segreto”. Grande Fratello Vip - la confessione choc sulla coppia più chiacchierata. C’entra l’ex di Francesco Monte : Francesco Monte e Giulia Salemi: al Grande Fratello Vip 3 tiene banco questa possibile coppia. Il gossip impazza e nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un avvicinamento tra i due. A quanto pare presto potrebbero arrivare ‘notizie importanti’. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo aver specificato in diretta, di non provare nulla fuorché amicizia con l’influencer, ma i due continuano a stuzzicarsi e a flirtare ...

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace - 5 minuti al giorno non mi bastano” : Giulia Salemi e Francesco Monte continuano ad avvicinarsi giorno dopo giorno. Amici da tempo, i due si sono ritrovati nella L'articolo Grande Fratello Vip: Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace, 5 minuti al giorno non mi bastano” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco eliminata : «Punita per l'amicizia con Barbara D'urso» : L'esperienza di Lisa Fusco all'interno della casa del Grande Fratello Vip è durata poco e la showgirl è stata la prima eliminata dal reality. La Fusco non ha mai nascosto la sua delusione per l'esito ...

Grande Fratello Vip - entra nella Casa Taylor Mega la ex fidanzata di Flavio Briatore? : Pare che anche la prossima settimana ci sarà un nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip . Dopo Lory Del Santo , nelle stanze più spiate d'Italia potrebbe quindi entrare una nuova celebrità. ...

Grande Fratello VIP 2018/ Lory Del Santo : "grazie per avermi accettata con i miei pregi e difetti" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni e news: Francesco Monte si racconta ai compagni d'avventura e torna a parlare di Cecilia Rodriguez e non solo...(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Lisa Fusco eliminata dal Grande Fratello Vip per la D’Urso? Il gossip : GF Vip, Lisa Fusco: “Mi hanno fatta fuori per punire l’amicizia con Barbara D’Urso” Con suo Grande stupore, Lisa Fusco, frizzante soubrette napoletana, è stata la prima eliminata del GF Vip 3. Un’eliminazione che ha destato la meraviglia di tutto il pubblico e che la Fusco fatica ancora a digerire. Infatti, una volta varcata per […] L'articolo Lisa Fusco eliminata dal Grande Fratello Vip per la D’Urso? ...

Valerio Merola - storia drammatica raccontata al Grande Fratello Vip 3 : Valerio Merola racconta la sua storia al GF VIP 2018 Valerio Merola ha raccontato una storia al Grande Fratello Vip 3 che non è passata di certo inascoltata. Il conduttore televisivo ha aperto il suo cuore e ha spiegato che, nella sua vita, quello che conta di più è la famiglia. A lui manca tanto […] L'articolo Valerio Merola, storia drammatica raccontata al Grande Fratello Vip 3 proviene da Gossip e Tv.

Nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2018 : un uomo o una donna? : Il Nuovo concorrente del GF VIP 2018: i nomi in lista per la prossima puntata Chi sarà il Nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2018? Anche la prossima settimana potremmo assistere a un altro ingresso: Lory Del Santo non sarà quindi l’ultima a essere entrata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Stanno circolando diversi nomi […] L'articolo Nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2018: un uomo o una donna? ...

Grande Fratello Vip 3 | Daytime | Puntata 4 ottobre 2018 : ...

Grande Fratello Vip 2018 - Daniele Bossari difende Lory Del Santo : Lory Del Santo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 3 e la sua scelta ha spaccato l'opinione pubblica. La sua decisione di partecipare al reality dopo la morte di suo figlio Loren da molti è stata criticata aprendo un dibattito che ha invaso tanto le trasmissioni tv quanto i social. Il vincitore della scorsa edizione del Gf Vip, oggi opinionista del programma, Daniele Bossari ha però difeso Lory. Sulle pagine del settimanale Chi, ...

Grande Fratello Vip 2018 - allarme a Cologno Monzese : ecco perché il reality perde pubblico : allarme rosso a Cologno Monzese per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. “Cosa non funziona?” è la domanda che si pongono nei corridoi guardando i numeri che non lasciano molti dubbi. Confrontando le prime due puntate della terza edizione vip del reality e quelle dello scorso anno si nota una differenza di oltre 1.126.000 telespettatori e il 4,19% di share. Una piccola fuga che non sancisce il flop ma porta a delle riflessioni ...