Gp Thailandia | Yamaha davanti | prima Vinales poi Rossi

MotoGp - Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp ...

MotoGp – Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp della Thailandia per la Yamaha che, al termine della prima sessione di prove libere, piazza i propri piloti davanti a tutti. Il miglior tempo lo fa segnare Maverick Viñales, fermando il crono sull’1:31.220, precedendo di oltre due decimi ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha a Buriram - con Maverick Vinales davanti a Rossi - terzo Dovizioso - quinto Marquez : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. Sulla pista di Buriram, alla prima apparizione assoluta nella classe regina, infatti, sono le due Yamaha a piazzare i migliori tempi e, viste le temperature di 30° per quanto riguarda l’aria, e 45° l’asfalto, non era assolutamente semplice da prevedere. davanti a tutti si piazza Maverick Vinales con il tempo di 1:31.220, staccando il ...

MotoGp – Marquez smentisce Jarvis : Marc su una Yamaha in Thailandia [GALLERY] : Marc Marquez smentisce Lin Jarvis: lo spagnolo della Honda in sella ad una Yamaha in giro per Bangkok Marc Marquez è stato protagonista ieri di un evento a Bangkok, in vista del weekend di gara del Gp della Thailandia. Lo spagnolo della Honda ha girato per le strade della capitale thailandese vestito come se dovesse scendere in pista, con la sua tuta e il casco, guidando la sua moto, ma anche divertendosi alla guida del tipico tuk-tuk. I ...