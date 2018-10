Gp Thailandia | Rossi | ' Meglio di come mi aspettavo'

MotoGp Thailandia - Rossi : «Meglio del previsto ma c'è da lavorare» : BURIRAM - ' Siamo andati meglio di quello che ci aspettavamo, soffriamo meno rispetto ai test. Stamattina addirittura eravamo primi e secondi, anche se non era un risultato veritiero visto che i ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 2. Andrea Dovizioso precede Vinales di un soffio - Marquez 4° - Rossi 9° - Lorenzo ko dopo una brutta caduta : Se nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP erano state le Yamaha a dominare, nel secondo turno nella torrida Buriram a farla da padrone sono Andrea Dovizioso (Ducati) e l’equilibrio, dato che i primi dieci sono raccolti in appena tre decimi. Il forlivese, infatti, fa segnare il miglior tempo in 1:31.090 con doppia gomma Soft, precedendo Maverick Vinales (Yamaha) con doppia Hard di 31 millesimi, ...

MotoGp – Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp della Thailandia per la Yamaha che, al termine della prima sessione di prove libere, piazza i propri piloti davanti a tutti. Il miglior tempo lo fa segnare Maverick Viñales, fermando il crono sull’1:31.220, precedendo di oltre due decimi ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha a Buriram - con Maverick Vinales davanti a Rossi - terzo Dovizioso - quinto Marquez : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. Sulla pista di Buriram, alla prima apparizione assoluta nella classe regina, infatti, sono le due Yamaha a piazzare i migliori tempi e, viste le temperature di 30° per quanto riguarda l’aria, e 45° l’asfalto, non era assolutamente semplice da prevedere. davanti a tutti si piazza Maverick Vinales con il tempo di 1:31.220, staccando il ...

MotoGP - GP Thailandia. L'obiettivo di Valentino Rossi : 'Difendere il terzo posto nel Mondiale' : Jarvis: "Yamaha avrebbe bisogno di concessioni" Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il Tem Manager Yamaha in vista della pRossima stagione ha spiegato di volere riparlare di concessioni tecniche,...

Thailandia - Rossi : "Faremo il massimo" : Un circuito tutto nuovo e pieno di incognite non è quello che ci vuole per risollevare le sorti e il morale di Valentino Rossi, che vive un momento difficile con la sua Yamaha, e il campione di ...