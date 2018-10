Golf – Mondiale per atleti non vedenti | trionfo azzurro nella categoria B1 | Chiara Pozzi

Golf – Campionato mondiale per non vedenti : Palmieri e Ghiggeri favoriti : Sul percorso del Golf Club Parco de’ Medici Calcaterra, Palmieri e Ghiggeri per una medaglia ai campionati mondiali di Golf per non vedenti Sul percorso del Golf Club Parco de’ Medici si conclude il 12° ISPS Handa World Blind Golf Championships, ossia il Campionato mondiale per atleti non vedenti, evento che rientra nel Progetto Ryder Cup 2022 della FIG, in cui il Golf, pur mantenendo le sue caratteristiche sportive, esprime un forte ...