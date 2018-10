Golf – Alfred Dunhill Links Championships | Pavan si porta al comando con Bjerregaard

sportfair

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Nelin ottima posizione anche Edoardo Molinari che è dodicesimo e Renato Paratore diciottesimo Andrea, con un gran giro in 63 (-9) colpi, miglior score di giornata, e il totale di 135 (72 63, -9), è risalito dal 25° postondosi al, insieme al danese Lucas(70 65) nell’Championship, che si sta svolgendo con formula Pro Am sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e del Kingsbarns, tutti par 72, in Scozia. In ottima posizione anche Edoardo Molinari, da 42° a 12° con 139 (73 66, -5), e Renato Paratore, da 25° a 18° con 140 (72 68, -4). In retrovia Nino Bertasio, 149° con 151 (73 78, +7), e Matteo Manassero, 159° con 153 (78 75, +9). Il duo di testa precede di un colpo l’austriaco Matthias Schwab, l’australiano Marcus Fraser e l’inglese Tyrrell Hatton (136, -8), uno dei quattro giocatori in campo ...