Gli sport e i consigli per dare sprint al metabolismo

Rafael Nadal raccoGlie ammirazione daGli sportivi di diverse discipline : Niko Sherazadishvili , un judoka di origine georgiana che rappresenta lo Sporting, è balzato agli onori della cronaca nel suo Paese dopo aver conquistato inaspettatamente la medaglia d'oro ai ...

Deduzioni - taGli alle accise : il Governo prende altri 15 giorni per rispondere ai trasportatori : Due settimane d'attesa e poi il Governo dovrebbe , il condizionale è d'obbligo in politica, fornire risposte precise al mondo dell'autotrasporto in materia di Deduzioni forfettarie e accise gasolio. A chiedere altri 15 giorni di tempo per sapere ciò che decine di migliaia di ...

Il Parlamento europeo taGlia la Co2 (e il lavoro) nei trasporti : La transizione tecnologica nel settore dei trasporti potrebbe essere più veloce del previsto se il Consiglio europeo accettasse i target di riduzione della Co2 che oggi ha approvato il Parlamento di Strasburgo, sempre che l'industria automobilistica riesca ad adeguarsi alle nuove limitazioni e prote

FIFA 19 : EA Sports corregge il buffissimo Glitch di Petr Cech nella Carriera : In queste prime settimane dal lancio di FIFA 19, un curioso glitch con protagonista il portiere dell'Arsenal Petr Cech ha suscitato l'ilarità della community, arrivando all'attenzione dello stesso numero 33 del club londinese.Nel corso della Carriera di FIFA 19, il nostro allenatore incontra agenti e calciatori in procinto di unirsi alla squadra, e Petr Cech in queste cutscene compariva con indosso l'ormai famoso caschetto con il quale scende in ...

F1 - Gli orari del Gran Premio del Giappone su Sky Sport F1 HD [VIDEO] : La Formula 1 è ancora più alla portata degli appassionati grazie all'App di Sky Sport: con il Match Centre è possibile accedere alla cronaca scritta in real-time e ai tempi ufficiali FOM. IL GP DEL ...

Festa dei nonni 2018 : quando sono anche campioni. I più grandi record sportivi deGli ultracentenari : Più di un secolo e stanno così. sono invecchiati bene e lo sport ha vinto sugli acciacchi della terza età. Questi nonni e bisnonni, nati all'inizio del Novecento, corrono maratone, nuotano, vanno in bici, sono atleti 'prof' e battono ogni record. Auguri nonni,...

Torino - code Gtt 'Più sportelli aperti per Gli abbonamenti. Da miGliorare la vendita on line' : C'è ancora molto da fare. Non si possono certo imputare al nuovo amministratore delegato di Gtt, Giovanni Foti, tutte le responsabilità per una situazione che arriva evidentemente da lontano. Ma lo ...

BaGlio-Piccolo : voto 4 da cittadini per trasporto pubblico e rifiuti : Roma – “I romani danno i voti e bocciano la giunta Raggi con un bel 4 al servizio di trasporto pubblico e alla raccolta dei rifiuti. E se non funzionano servizi essenziali la qualita’ della vita dei romani e’ tutta in salita. La sufficienza invece per gli asili nido e’ un segnale preoccupante di quanto si sta facendo, male, per peggiorare un servizio che era il fiore all’occhiello di Roma, e un giudizio ...

BiGlietti in prevendita per i concerti di Claudio BaGlioni nei palasport - aperte nuove disponibilità : Sorgono nuove disponibilità per i concerti di Claudio Baglioni nei palasport. Dopo aver chiuso alcune date, le verifiche dell'organizzazione hanno fatto emergere la possibilità di nuove prevendite che saranno disponibili dal 2 ottobre alle ore 16 e fino a esaurimento dei tagliandi di ingresso. Gli show coinvolti nelle nuove prevendite sono quelli del Palalottomatica di Roma del 19, 20, 21 ottobre e 29 marzo, i concerti di Antona del 23 e 24 ...

Jaybird Tarah Wireless - cuffiette wireless per Gli amanti dello sport (e per chi suda copiosamente) : sportivi alzate le orecchie, o meglio tappatele con gli auricolari Jaybird Tarah wireless che sono stati pensati apposta per voi. Se vi fermate un momento a pensare come dovrebbero essere le cuffiette audio ideali per chi fa sport, probabilmente direste che devono essere leggere, comode, impermeabili al sudore e alla pioggia. E magari a buon prezzo. Senza contare ovviamente il mantenimento del segnale audio, come avviene con quelle dotate di ...

ESL e Vodafone portano il meGlio dell'eSport alla Milan Games Week 2018 : La Milan Games Week 2018 è alle porte e tutto è ormai pronto nella nuova spettacolare ESL Arena powered by Vodafone, la casa dell'eSport che, durante la tre-giorni della manifestazione, sarà teatro del primo torneo europeo di Rainbow Six Siege mai tenutosi nel nostro Paese e ospiterà tanti campioni italiani e internazionali come Reynor e Ghirlanda.Partner di tutte le iniziative è Vodafone che all'interno dell'Arena organizzerà attività di ...

10 minuti di sport miGliorano la nostra memoria : L’impegno richiesto non sembra poi così eccessivo: 10 minuti al giorno di allenamento fisico possono aiutarci a migliorare concretamente la nostra memoria. A dirlo è una ricerca dell’Università della California di Irvine e dell’Università di Tsukuba, in Giappone, pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, secondo cui lo sport, non importa quale, avrebbe un effetto diretto e immediato sulle capacità del ...

OA Sport vince l’Overtime Festival di Macerata. MiGlior sito di sport del 2018 : OA sport ha vinto il premio dell’Overtime Festival di Macerata come Miglior sito di sport del 2018. La nostra testata verrà premiata per la sezione “sport individuali” il prossimo 11 ottobre presso l’Aula 6 Spocri dell’Università di Macerata, all’interno del convegno “Web e comunicazione sportiva on-line. Nuovi linguaggi e nuove icone del racconto sportivo”, cui parteciperanno Marino Bartoletti, Angelo ...