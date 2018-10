Giro dell' Emilia | il percorso e le modifiche al traffico

Ciclismo - Giro dell’Emilia 2018 : sul San Luca si sfidano i protagonisti del Mondiale : Domani (sabato 6 ottobre) si correrà la 101ma edizione del Giro dell’Emilia. La corsa bolognese si preannuncia spettacolare, visto il duro percorso e la startlist di altissimo livello, con molti corridori che abbiamo visto protagonisti ai Mondiali di Innsbruck. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti del Giro dell’Emilia 2018. Percorso Partenza da Casalecchio di Reno e arrivo dopo 207 km sul San Luca. Dopo 20 km si affronterà il ...

Percorso Giro d’Italia 2019 - tutte le tappe e le anticipazioni. Presenti 3 cronometro - Colle delle Finestre e Mortirolo per fare la storia : A fine ottobre verrà presentato ufficialmente il Percorso del Giro d’Italia 2019 ma nel frattempo continuano a emergere anticipazioni, indiscrezioni e rumors su come sarà il tracciato della Corsa Rosa. Di seguito le possibili 21 tappe che vedremo dall’11 maggio al 2 giugno. PRIMA TAPPA (11 MAGGIO), BOLOGNA-BOLOGNA: Frazione già presentata ufficialmente, sarà una cronometro individuale di 8,2 chilometri con arrivo al Santuario ...

Europa League - la situazione del Girone della Lazio : classifica e risultati : Lazio sconfitta dall’Eintracht Francoforte nella seconda gara del girone eliminatorio di Europa League La Lazio è crollata in quel di Francoforte, perdendo contro l’Eintracht in maniera netta, per di più con due calciatori espulsi che salteranno l’importante gara contro il Marsiglia. Correa e Basta sono stati espulsi dal direttore di gara, in un incontro mal giocato dai laziali anche quando si trovavano in parità ...

Giro dell’Emilia – Allenamento di gruppo tra big - Nibali preso in Giro da Cataldo : “deve sempre dimostrare che fa più degli altri” [FOTO] : Un gruppo da sogno in Allenamento in vista del giro dell’Emilia: Vincenzo Nibali preso scherzosamente in giro dai suoi colleghi Il ciclismo non si derma: dopo i Mondiali di Innsbruck 2018 i corridori continuano a regalare spettacolo in strada. Oggi Gianni Moscon si è confermato campione italiano a cronometro, ma è sabato che si vivranno forti emozioni, con i grandi corridori in bici per il giro dell’Emilia. Ci sarà anche ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia 2018 : il percorso ai raggi X. Le salite di San Luca decideranno la corsa : Sabato 6 ottobre si correrà la 101ma edizione del Giro dell’Emilia, con partenza da Casalecchio di Reno e arrivo classico a San Luca, dove l’11 maggio si concluderà la prima tappa del Giro d’Italia 2019. In tutto verranno percorsi 207,4 km di cui 40 in salita per un dislivello totale di 1800 metri. Allo start, previsto per le 11:30 ci saranno numerosi big, tra cui Vincenzo Nibali, a comporre le 25 formazioni in gara. Orario ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : i Gironi delle seconda fase e le nuove classifiche. Italia con USA e Russia - calendario e programma : Ai Mondiali 2018 di Volley femminile si è conclusa la prima fase, sono rimaste in corsa le migliori 16 Nazionali che sono state suddivise in due gironi: le prime quattro classificate della Pool A e della Pool D sono confluite nella neonata Pool E di Nagoya; le qualificate invece della Pool B e della Pool C faranno parte della Pool F a Osaka. In questa seconda fase ogni squadra si è portata dietro tutti i risultati ottenuti in precedenza e ora ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara al Giro dell’Emilia e al Gp Beghelli : ufficializzate le formazioni : Un week-end di grandi gare italiane attende gli #OrangeBlue. Sabato il duro percorso dell’Emilia favorevole agli scalatori, domenica il Beghelli Giro dell’Emilia e Gp Beghelli segneranno il ritorno alle gare in Italia, facendo da preludio a una settimana intensa che vedrà gli atleti impegnati anche nella Tre Valli Varesine, nella Milano-Torino, nel Gran Piemonte e infine ne Il Lombardia. In ammiraglia il DS Mario Manzoni ha selezionato un ...

Ciclismo Cup 2018 – Dal Giro dell’Emilia alla Tre Valli Varesine : in scena il rush finale : Ultime battute della Ciclismo Cup: rush finale per il ‘Campionato Italiano a squadre’ in tv e sul web con PMG Sport, ecco come seguire le corse Nel weekend e inizio settimana prossima si preparano le ultime battute della Ciclismo Cup 2018, la challenge comprendente tutte le prove italiane di classe HC e 1 incluse nel Europe Tour dell’UCI, per decretare la squadra Campione d’Italia che avrà di diritto l’accesso al Giro d’Italia 2019. Sul ...

Ciclismo – Giro dell’Emilia 2018 - ecco il roster della Bahrain-Merida pronto a sostenere Vincenzo Nibali : La Bahrain-Merida comunica il roster che sarà protagonista al Giro dell’Emilia 2018, Pozzovivo e Visconti pronti a mettersi al servizio di Nibali Al Giro dell’Emilia 2018, la Bahrain-Merida vuole ottenere un risultato degno di nota. Dopo la partecipazione di Vincenzo Nibali e colleghi ai Mondiali di Ciclismo 2018, è tempo per i corridori della squadra britannica di affrontare la corsa di un giorno. Per sabato 6 ottobre è in ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali sceglie le ultime corse dell’anno. Lo Squalo tra Emilia e Lombardia - proiettato verso Giro d’Italia 2019 e Mondiali-Olimpiadi 2020 : Vincenzo Nibali ha dovuto alzare bandiera bianca durante i Mondiali corsi domenica scorsa a Innsbruck, lo Squalo si è staccato sull’ultima salita di Igls e non è riuscito a lottare per la conquista della maglia iridata, il suo grande obiettivo stagionale. Il messinese ha pagato a caro prezzo l’infortunio subito al Tour de France quando è caduto sull’Alpe d’Huez per colpa di uno spettatore: la frattura della decima ...

Champions League - la situazione del Girone H della Juventus : risultati e classifica : Champions League, la Juventus ha dominato allo Stadium contro lo Young Boys portandosi così in vetta al gruppo H Champions League, la Juventus ha vinto e convinto contro lo Young Boys grazie ad una splendida tripletta messa a segno da Paulo Dybala, nonostante l’assenza dello squalificato Cristiano Ronaldo. La squadra di mister Allegri adesso è a punteggio pieno nel girone dopo la vittoria nella prima giornata contro il Valencia. ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia 2018 : programma - orari e tv : Sabato 6 ottobre si correrà la 101ma edizione del Giro dell’Emilia. Il calendario delle classiche italiane di fine stagione si apre con la corsa bolognese che in questa edizione presenta un percorso particolarmente impegnativo con le salite di Mongardino, Passo Brasimone e Valico Ganzole prima dei cinque passaggi sullo strappo di San Luca, dove sarà posto il traguardo. Lo scorso anno vinse Giovanni Visconti davanti a Vincenzo Nibali e ...