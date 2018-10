Gigabyte annuncia la serie di schede video AORUS GeForce RTX 20

Gigabyte : annunciata una nuova partnership di Aorus con Evil Geniuses : Aorus è il marchio premium dedicato al gaming di Gygabyte, ed ha annunciato una nuova partnership strategica con Evil Geniuses per la felicità di tutti i giocatori PC.Grazie all'accordo infatti Aorus sarà il partner ufficiale del team per quanto riguarda l'hardware per PC, ma vediamo insieme i dettagli comunicati nel comunicato ufficiale Gigabyte: Read more…