Giappone | indice anticipatore salito a 104 | 4 punti in agosto

Giappone : cala indice Tankan - imprese sempre più pessimiste sul futuro : Questo importante indicatore dello stato d'animo del mondo degli affari, aumentato alla fine del 2017 al massimo da 11 anni, è sceso a causa delle preoccupazioni per la politica protezionistica. ...

Giappone - il superindice dell'economia segnala un peggioramento : Nello stesso periodo, l' indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia , è indicato in calo a 116,3 punti da 116,9. L' indice differito , che invece cattura le prospettive per ...

Giappone : indice anticipatore calato a 103 - 5 punti in luglio : L' indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece sceso a 116,3 punti dai 116,9 punti precedenti, 117,1 punti in maggio,, contro i 115,7 punti attesi dagli economisti. ,...

Giappone : lettura indice anticipatore rivista a 104 - 7 punti : L' indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è parimenti sceso a116,4 punti dai 116,8 punti precedenti, 117,5 punti in aprile,, ma in questo caso sopra ai 116,3 punti della ...

Giappone : indice attività complessiva in calo a giugno : In calo l'economia Giappone se nel mese di giugno . Lo conferma l' indice dell' attività complessiva che scivola dello 0,8% dopo il +0,1% del mese precedente

Giappone : indice attività industriali salito dello 0 - 2% annuo : Il ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria ha reso noto che l' indice delle attività industriali del Giappone è calato dello 0,8% in giugno su base mensile rettificata, contro il progresso dello 0,1% di maggio, 1,...

