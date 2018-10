Gian Piero Ventura domenica a Pressing | le verità fra l' azzurro e la sua Genova

Gian Piero Ventura torna a parlare del match contro la Svezia : 'Discorso chiuso - ma non vado più all'Ikea' : A Radio Anch'io Sport , confessa che oramai quella storia è per lui un capitolo chiuso e fieramente confida ' se cambio marciapiede quando in contro uno svedese? Non cambio marciapiede mai, sono una ...

Nazionale - Gian Piero Ventura ammette : è stato delegittimato! : Gian Piero Ventura ha parlato della sua era azzurra e del futuro imminente: il tecnico alla ricerca di una panchina Gian Piero Ventura, ex ct azzurro, ha parlato a i microfoni di Rmc Sport, tornando sui momenti non certo felici passati sulla panchina della Nazionale. “Negli ultimi 20 anni sono sempre stato in ritiro, per la prima volta mi ritrovo in attesa. Ho una voglia feroce di riprendere e dare delle risposte sul campo, per tutto ...