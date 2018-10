huffingtonpost

: Già bocciati - HuffPostItalia : Già bocciati - MPenikas : HuffPost: Già bocciati - Paolo18030138 : RT @HuffPostItalia: Già bocciati -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) "I target di bilancio rivisti sembrano, ad una prima vista, puntare ad una deviazione significativa dal percorso raccomandato dal Consiglio. Questa è una fonte di seria preoccupazione": lo scrivono i commissari Moscovici e Dombrovskis nella lettera all'Italia, chiedendo alle autorità di "assicurare che la bozza di legge di stabilità sarà in linea con le regole comuni di bilancio".I commissari rilevano che "in base alle stime italiane i nuovi target corrispondono ad un deterioramento del deficit strutturale di 0,8% del Pil nel 2019", mentre le raccomandazioni della Commissione, "adottate dal Consiglio, Italia compresa, il 13 luglio", chiedono al Paese "di assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa netta primaria non superi lo 0,1% nel 2019, che corrisponde ad un aggiustamento strutturale di 0,6% del pil nel 2019". È per questo che i nuovi ...