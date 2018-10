GF Vip | bestemmia di Francesco Monte di notte al Grande Fratello Vip? Ecco cosa avrebbe

GF Vip : Bestemmia di Francesco Monte durante la notte? Ecco cosa sta accadendo : Sono ore concitate per il futuro di Francesco Monte all’interno della casa del Grande Fratello Vip: pare infatti che la L'articolo GF Vip: Bestemmia di Francesco Monte durante la notte? Ecco cosa sta accadendo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“Ha bestemmiato!”. GF Vip - Francesco Monte in guai grossi : “Ecco che ha detto” : Ci risiamo. Nel giro di pochi giorni, riecco il sospetto ‘bestemmia al Grande Fratello Vip’. Dunque sui social, dove molti utenti collegati in diretta con la Casa si dicono certi di aver sentito un’imprecazione pesantissima, si prospetta il rischio squalifica per un concorrente. Anche perché nelle edizioni passate quelli che hanno bestemmiato sono stati subito eliminati dal gioco. Ricordiamo il caso di Marco Predolin ...

GF Vip - bestemmia di Francesco Monte nella notte? Ecco cosa avrebbe detto : Sono ore concitate per il futuro di Francesco Monte all’interno della casa del Grande Fratello Vip: pare infatti che la L'articolo GF Vip, bestemmia di Francesco Monte nella notte? Ecco cosa avrebbe detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fabio Basile ha bestemmiato?/ Grande Fratello Vip 2018 - la manager minaccia querele : "Il video? Una montatura" : L'agenzia di Fabio Basile è pronta a dare battaglia per via di quello che è successo in rete con la presunta bestemmia del gieffino: il video è solo una montatura? Ecco la verità(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:18:00 GMT)

GF Vip - Fabio Basile ha bestemmiato? Interviene la manager : Fabio Basile non ha bestemmiato al Grande Fratello Vip: parla la manager Negli ultimi giorni alcuni dei concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip e anche della Caverna sono stati accusati dal popolo dei social di aver bestemmiato. In particolare sarebbero due gli inquilini coinvolti: Fabio Basile e Giulia Provvedi. In rete circola un video con la presunta imprecazione dello judoka Fabio Basile, pronunciata dopo la caduta di Lisa Fusco. ...

Grande Fratello Vip seconda puntata - Giulia Provvedi a rischio squalifica per bestemmia : Questa sera 1 ottobre va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Questa edizione non sta riscontrando il medesimo interesse dello scorso anno quando, con la prima serata, Ilary Blasi ottenne quasi 4,50 milioni di spettatori. Ebbene, stando alle anticipazioni trapelata, questa sera dovrebbe esserci una new-entry nella casa di Cinecitta'. La nuova coinquilina sara' Lory Del Santo e la sua partecipazione al reality [VIDEO] show ha fatto ...

Grande Fratello Vip 2018 - concorrenti a rischio squalifica per bestemmia? Ecco chi sono : La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018 potrebbe avere già il suo primo ' caso Bestemmia '. L'anno scorso a farne le spese sono stati Marco Predolin e Gianluca Impastato , quest'anno a rischio ...

Grande Fratello Vip - due concorrenti a rischio squalifica per bestemmia : La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018 potrebbe avere già il suo primo ' caso bestemmia '. L'anno scorso a farne le spese sono stati Marco Predolin e Gianluca Impastato , quest'anno a rischio ...

Grande Fratello Vip 2018 - concorrenti a rischio squalifica per bestemmia? Ecco chi sono : di Ida Di Grazia La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018 potrebbe avere già il suo primo ' caso Bestemmia '. L'anno scorso a farne le spese sono stati Marco Predolin e Gianluca Impastato , ...

Caos al Gf Vip - i concorrenti rischiano l'espulsione per una bestemmia : Cambiano i personaggi, passano gli anni, ma le abitudini sembrano essere sempre le stesse: al Gf Vip pare che alcuni concorrenti abbiano bestemmiato. E non parliamo di un concorrente, ma di più ...

GF Vip : un concorrente ha bestemmiato? IL VIDEO : Grande Fratello Vip: nuovo caso di bestemmia? Potrebbe non essere una serata facile quella di stasera al Grande Fratello Vip. Stando a quanto gli utenti di Twitter stanno scrivendo in queste ultime ore, un concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip 3 avrebbe pronunciato una bestemmia, seppur involontariamente. Il VIDEO che sta circolando in rete e che sta rimbalzando di sito in sito è molto confusionario, e non è certo che essa sia ...

Bestemmia al Grande Fratello Vip - brutta cosa. Panico tra i concorrenti : Caos al Grande Fratello Vip. Scoppia il Panico a causa di una presunta Bestemmia pronunciata da uno dei concorrenti. Il filmato incriminato ha fatto il giro del social network nella giornata di domenica 30 settembre, ma gli utenti continuano a parlarne. Tutti sono convinti che si parlerà del caso nella diretta di lunedì primo ottobre. Anche perché, nelle edizioni passate, i concorrenti che avevano Bestemmiato, erano stati subito ...

FABIO BASILE/ Video - ha bestemmiato? Il popolo dei social non perdona (Grande Fratello Vip 2018) : Video, FABIO BASILE si rende subito protagonista al Grande Fratello Vip con Enrico Silvestrin di un dialogo surreale. E la regia televisiva stacca immediatamente...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Bestemmia al GF Vip? Il video scatena Twitter - stasera la verità : GF VIP, il video della Bestemmia divide il Web Ancora un caso di presunta Bestemmia al GF VIP con un video che sta scatenando gli utenti di Twitter e sta facendo discutere i più appassionati del reality show: il filmato incriminato ha fatto il giro del social network nella giornata di ieri, ma gli utenti […] L'articolo Bestemmia al GF VIP? Il video scatena Twitter, stasera la verità proviene da Gossip e Tv.