Germania | ' Ue e Usa puntino ad accordo di libero scambio'

Germania - poesia razzista esclusa da concorso ragazzi tra proteste : Roma, 2 ott., askanews, - Ida Marie Mueller ha 14 anni ed è la figlia di Nicole Hoechst, politica della formazione di estrema destra xenofoba tedesca AfD. Secondo quanto racconta oggi la BBC, la ragazza ha preso parte a un concorso di poesia, ispiarto da motivi anti-xenofobi, recitando un ...

Cybersecurity - JuliaSoft sbarca in Germania e in Usa : JuliaSoft, società del gruppo Corvallis specializzata in Cybersecurity , accelera il percorso di internazionalizzazione grazie a una partnership di distribuzione con il gruppo americano GrammaTech Inc.

Il protezionismo commerciale degli Usa esercita influenza negativa sulla crescita economica della Germania - secondo un think tank tedesco : ...globale provocata dal protezionismo commerciale degli Usa eserciterà una notevole influenza negativa sulla crescita economica tedesca.Il rapporto ha ridotto le stime di crescita dell'economia tedesca ...

Germania : Merkel rimuove il capo degli 007 - era accusato di simpatie per l'estrema destra : Il capo degli 007, ostile alla politica di apertura ai rifugiati della cancelliera tedesca, diventerà segretario di Stato al ministero dell'Interno.

Germania - studio rivela : 3.677 bambini abusati dai preti : Uno studio commissionato dalla conferenza episcopale tedesca ha fatto luce su migliaia di episodi di violenza sessuale ai danni di minori in Germania. Appena 122 responsabili sono stati assicurati alla giustizia.Continua a leggere

MIGRANTI - TRAFFICANTI AGGIRANO SALVINI : 184 SBARCATI A LAMPEDUSA/ Ultime notizie - salta intesa Italia-Germania : MIGRANTI, 184 SBARCATI a LAMPEDUSA su 7 barchini: Ultime notizie, ira SALVINI "Malta scarica ancora sull'Italia il problema". Ministro del Viminale incontra i colleghi Ue a Vienna(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:26:00 GMT)

Equitazione - Mondiali 2018 : medaglie e pass olimpici in palio nella prova a squadre del dressage. Germania già nettamente avanti - Svezia e USA all’inseguimento : Non solo le medaglie, ma anche e soprattutto la chance di qualificarsi in anticipo per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La finale della gara a squadre del dressage ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA), rappresenta il primo momento clou di una competizione entrata ormai nel vivo. Dopo la prima giornata di gare, con la metà dei binomi scesi in pista, emerge in maniera netta la supremazia della Germania, già al comando ...

In Germania 3.677 minori abusati dai preti dal 1946 al 2010 : Roma, 12 set., askanews, - Sono 3.677 i minori abusati sessualmente da parte di 1.670 preti o religiosi in Germania tra il 1946 e il 2014, ossia il 4,4 per cento dei chierici del Paese in questo lasso ...

I termini e le condizioni del PSN sotto accusa in Germania : I termini e le condizioni del PSN di Sony, probabilmente, non sono esattamente "perfetti". Non ci sono rimborsi offerti (a differenza di Xbox Live), nemmeno su pre-ordini e pagamenti anticipati. Questo, tuttavia, è destinato a cadere in conflitto con le leggi sulla protezione dei clienti ed è quello che sta succedendo nell'Unione europea.GamesIndustry riferisce che l'Associazione dei consumatori della Renania settentrionale-Vestfalia ...

"Scusa papà - riportami a casa" : così Maria è ricomparsa a Milano a cinque anni dalla fuga dalla Germania : Aveva fatto perdere le sue tracce quando a 13 anni era sparita da Friburgo con un ultracinquantenne. Poi, un giorno, ha contattato il genitore via Facebook

Salvini contro Merkel : odio sociale in Germania causato dalle porte aperte ai migranti : Intervista alla radio tedesca Deutsche Welle, nella sua politica migratoria la cancelliera 'sottovalutò il rischio di conflitti sociali'

Salvini contro Merkel : odio sociale in Germania causato dalle porte aperte ai migranti : Quando Angela Merkel aprì le porte della Germania a centinaia di migliaia di migranti, "certamente sottovalutò il rischio di conflitti sociali". Lo dice il vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini in un'intervista alla radio tedesca Deutsche Welle, concessa mentre il governo Conte si appresta a festeggiare i suoi primi 100 giorni, commentando gli eventi di Chemnitz."Ancora ricordo cosa accadde durante le celebrazioni ...

Robot - il made in Italy cresce del 19% : un ritmo migliore di Germania - Giappone e Usa : Nel 2017 la crescita delle installazioni nazionali nel mondo è stata del 19% . Secondo Ifr - la Federazione Robotica internazionale - il tasso di crescita italiano è stato più alto di quello del paese del Sol levante, doppio rispetto a quello tedesco e il triplo rispetto a quello degli Stati Uniti. Ma a giocare un ruolo da padrona è la Cina: progresso del 58% e un terzo delle installazioni globali...