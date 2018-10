tuttosport

: RT @ansa_it: Germania: bloccato disboscamento Hambach - Nath67Lic : RT @ansa_it: Germania: bloccato disboscamento Hambach - ansa_it : Germania: bloccato disboscamento Hambach -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) ANSA, - BERLINO, 05 OTT - Il tribunale amministrativo di secondo grado di Muenster, in, ha decretato lo stop delnella foresta di. Il giudice si è pronunciato in via di ...