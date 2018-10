Germania | ad agosto crescita superiore alle attese per gli ordinativi industriali +2%

Germania - in salita i prezzi all'ingrosso di agosto : Nel mese di agosto, i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita del 3,8% su base annuale, in aumento rispetto al +3,6% del mese precedente., +3,5% la prima lettura, Lo annuncia l' ...

Germania - l'indice GFK agosto scende lievemente : Teleborsa, - Lieve frenata ed inattesa per la fiducia dei consumatori tedeschi . Lo segnala l'indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato,...

Germania - torna a crescere l'indice IFO ad agosto : Teleborsa, - tornano a salire le condizioni economiche in Germania , segnalate dall'indice IFO di agosto, segnalate in crescita dopo il pessimo dato di luglio, quando aveva toccato i minimi da ...

Germania - torna a crescere l'indice IFO ad agosto : tornano a salire le condizioni economiche in Germania , segnalate dall'indice IFO di agosto, segnalate in crescita dopo il pessimo dato di luglio, quando aveva toccato i minimi da novembre 2012. ...

Rally Germania 2018/ Streaming video e diretta tv : orario - percorso (Mondiale Wrc - oggi 19 agosto) : diretta Rally Germania 2018 Streaming video e tv: orario e percorso delel ultime prove speciali della nona prova del Mondiale Wrc (oggi domenica 19 agosto)(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 02:10:00 GMT)

DIRETTA / Rally Germania 2018 streaming video e tv : Sordo vince e risale! (Mondiale Wrc 18 agosto) : DIRETTA Rally Germania 2018 info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche: orario e percorso (oggi sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Diretta / Rally Germania 2018 streaming video e tv : Craig Breen settimo (Mondiale Wrc 18 agosto) : Diretta Rally Germania 2018 info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche: orario e percorso (oggi sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:04:00 GMT)

Diretta / Rally Germania 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! (Mondiale Wrc - oggi 18 agosto) : Diretta Rally Germania 2018 info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche: orario e percorso (oggi sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:07:00 GMT)

Rally Germania 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e percorso (Mondiale Wrc - oggi 18 agosto) : diretta Rally Germania 2018 info Streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche: orario e percorso (oggi sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 03:10:00 GMT)

DIRETTA / Rally Germania 2018 streaming video e tv : Tanak consolida il primato! (oggi 17 agosto - Mondiale Wrc) : DIRETTA Rally Germania 2018, info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto nei dintorni di Treviri (oggi venerdì 17 agosto)(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Rally Germania 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e orario (Mondiale Wrc - oggi 17 agosto) : diretta Rally Germania 2018, info Streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto nei dintorni di Treviri (oggi venerdì 17 agosto)(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 05:24:00 GMT)

Germania : indice Zew in forte recupero ad agosto. Borse positive : Nel mese di agosto l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori in merito alle aspettative sull'economia tedesca, si è attestato a -13,7 punti, in netto recupero rispetto alla lettura precedente fermatasi a -24,7 punti. Il dato ha battuto le stime degli analisti che si erano preparati ad ...

Santa Teresa Benedetta della Croce/ Santo del giorno - il 9 agosto si festeggia la suora amatissima in Germania : Il 9 agosto si celebra Santa Teresa Benedetta della Croce: Santo del giorno, la donna fu una suora che scelse di convertirsi dall'ebraismo al cristianesimo e morì in situazioni tragiche.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 03:16:00 GMT)

Sono in programma per venerdì 10 agosto nuovi scioperi dei piloti Ryanair in Germania - Irlanda - Svezia e Belgio : venerdì 10 agosto la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair dovrà cancellare 146 voli tra quelli in programma da e per l’Irlanda, la Svezia e il Belgio e altri 250 voli da e per la Germania, a causa di una The post Sono in programma per venerdì 10 agosto nuovi scioperi dei piloti Ryanair in Germania, Irlanda, Svezia e Belgio appeared first on Il Post.