George Ezra ha annunciato un concerto al Forum di Milano | tutte le informazioni sui

Concerti di George Ezra in Italia nel 2019 - annunciata una data a Milano : biglietti in prevendita : Sono stati annunciati i Concerti di George Ezra in Italia nel 2019. L'artista si esibirà al Mediolanum Forum di Assago il 17 maggio del 2019 dopo il successo della tappa sold out del 26 ottobre al Fabrique di Milano. I biglietti per assistere al concerto sono in prevendita esclusiva per tutti gli iscritti a My Live Nation dalle 10 di lunedì 8 ottobre. Per la prevendita generale occorre invece aspettare fino a mercoledì 10 ottobre alle ore ...