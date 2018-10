Geografia del sesso | più fantasiosi al Nord | più intraprendenti al Centro-Sud

Incendio nel Pisano - il fuoco cambia la Geografia del Monte Serra : è caccia ai piromani : Oltre 1.000 ettari di superficie bruciata e 430 sfollati. Mentre è in pieno corso la caccia ai piromani, è severo il bilancio, ancora parziale, del furioso Incendio che ha cambiato “la geografia del territorio” nel Pisano, come spiega il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gavia, e descrive meglio di altre metafore la distruzione prodotta dalle fiamme che hanno divorato una porzione enorme del Monte Serra, sulle alture che ...

Vi ricordate la gaffe della Gelmini sul tunnel Gran Sasso-Cern? Ora è in un libro di Geografia : Secondo una dichiarazione del 2011 dell'allora ministra dell'Istruzione esisterebbe un tunnel che collega il Cern di Ginevra con i laboratori del Gran Sasso, in Abruzzo. Un clamoroso errore ripreso da un sussidiario, disponibile in libreria al costo di 21,60€.Continua a leggere

Mostre - palinsesto di eventi - un unico obiettivo : raccontare le nuove frontiere della Geografia : Il MUDEC-Museo delle Culture di Milano presenta per l’autunno 2018 il progetto Geografie del Futuro, un racconto sulla “sapere geografico” inteso come rilevamento di territori e di culture nei loro rapporti, letti attraverso la lente di diverse discipline di studio. Attraverso tre Mostre e un ricco palinsesto di appuntamenti milanesi (e non solo) che partiranno dal 28 settembre per terminare il 14 aprile 2019, il Museo delle Culture rifletterà ...

Il ruolo della Geografia nella storia - ovvero la beatificazione della frontiera : Da strumento puramente materiale nel XIX secolo, quando le nazioni rivendicavano il loro territorio di fronte alle grandi potenze o agli imperi, la frontiera è diventata icona politica ed è stata ...