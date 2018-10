Genoa | Piatek fa impazzire tutti | piace a Juve | Inter e Roma | ma…

Genoa - super-Piatek convocato nella Polonia : Krysztof Piatek ha conquistato la Nazionale a suon di gol col suo Genoa, il calciatore sarà al fianco di altri “italiani” quali Milik, Linetty, Szczesny e Zielinski Il ct della Polonia, Jerzy Brzeczek, ha convocato 27 giocatori per le due sfide di Nations League contro Portogallo e Italia, in programma per l’11 ottobre e il 14 ottobre. nella lista c’è anche il capocannoniere della Serie A Krysztof Piatek. Questo ...

Calciomercato Genoa - l'innesto a sorpresa e la contropartita della Juventus per Piatek : così può cambiare l'11

Genoa : occhi Barcellona su Piatek : Genoa– E’ bastato un avvio di stagione a razzo per finire sotto la lente d’ingrandimento dei maggiori club europei. Krzysztof Piatek, 23 anni, è il vero protagonista di questo inizio di campionato: 6 partite, 8 gol, numeri spaventosi per il bomber “pistolero”. Dalla Spagna: c’è il Barcellona Nemmeno il tempo di godersi l’attaccante che i […] L'articolo Genoa: occhi Barcellona su Piatek proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Genoa - Criscito : “Piatek è incredibile. Obiettivo? Ora arrivano le gare difficili” : Parole di capitano quelle di Mimmo Criscito. Il giocatore del Genoa ha voluto caricare i suoi parlando in occasione dell’evento “Birra Peroni”, nuovo sponsor del club di Preziosi. Il napoletano ha inizialmente parlato di Piatek, giocatore che ha impressionato tutti in questo avvio di campionato: “Piatek? E’ un grande giocatore, si vedeva già in estate […] L'articolo Genoa, Criscito: “Piatek è ...

Genoa - agente Piatek : “Non pensiamo al futuro - deve restare tranquillo” : Tutti ai piedi di Krzysztof Piatek in casa Genoa. L’attaccante polacco sta trascinando i rossoblu a suon di gol (ben 8 in 6 partite) e ha già stupito tutti. Una media gol del genere non può che attirare l’attenzione dei maggiori club di Serie A e non solo: la Juventus, ad esempio, ha già avviato i […] L'articolo Genoa, agente Piatek: “Non pensiamo al futuro, deve restare tranquillo” proviene da Serie A News Calcio - ...

Genoa - l’agente di Piatek conferma le voci di calciomercato : La vera rivelazione di questo inizio di stagione in Serie A è sicuramente l’attaccante Krzysztof Piatek, calciatore del Genoa ha già messo a segno 8 reti, il polacco è finito nel mirino dei principali club. Importanti indicazioni da parte dell’agente del calciatore in un’intervista a SportNews.eu: “Proprio perché si tratta di un periodo cosi performante per Krzysztof, in queste ore abbiamo deciso insieme di non ...

Genoa - via Piatek? Anche il Cracovia guadagna : Krzysztof Piatek via dal Genoa al termine della stagione? Anche il Cracovia guadagna: il club polacco, evidenzia La Gazzetta dello Sport , si è assicurato una percentuale sulla futura rivendita.

Genoa - Preziosi : “Piatek via a gennaio? Pensarlo è una follia” : E’passato poco più di un mese dall’inizio del campionato, ma Piatek ha già fatto innamorare tutti attirando su di se gli occhi delle big europee. L’attaccante del Genoa sembra voler distruggere tutti i record e il presidente Preziosi, almeno per il momento, non sembra voler lasciarlo scappare. Il numero uno dei grifoni ha rilasciato alcune […] L'articolo Genoa, Preziosi: “Piatek via a gennaio? Pensarlo è una ...

Lady Piatek che spettacolo! Ecco l'avvocato che ha stregato l'attaccante del Genoa

Calciomercato Genoa - tutti pazzi di Piatek : ecco i club interessati all'attaccante

Chi è la sexy fidanzata di Piatek? Paulina Procyk - l’avvocato che ha stregato l’attaccante del Genoa [GALLERY] : Il segreto di Krzysztof Piatek? Paulina Procyk, la sexy fidanzata dell’attaccante del Genoa e capocannoniere della Serie A è una fashion blogger e un avvocato Nessuno avrebbe scommesso su di lui, eppure Krzysztof Piatek dopo la settima giornata di Serie A è capocannoniere del campionato con otto reti all’attivo. L’attaccante del Genoa, che ieri si è reso protagonista nel match contro il Frosinone con una doppietta, ha un ...

Genoa - Piatek preso d’assalto : il patron Preziosi fa il punto della situazione : Genoa, Piatek fa gola a diversi club del campionato italiano e non solo, il patron del club Preziosi si frega le mani Il Genoa si gode il suo bomber Piatek. Con 8 gol in 7 giornate, il centravanti del Grifone è ampiamente al comando della classifica marcatori di Serie A, mettendo in mostra tutto il suo potenziale. Piatek non sta passando inosservato dunque e diversi club blasonati gli hanno messo gli occhi addosso. Preziosi però, rivela ...

Genoa - Preziosi blinda Piatek : ... 'Parliamo di un calcio di quasi 30 anni fa - ha detto Preziosi alla Gazzetta dello Sport - diverso in tutti i suoi aspetti. I tempi sono cambiati, Forse con investimenti sostenuti ora pure noi ...