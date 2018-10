Genoa Milan Primavera Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Campionato Primavera - Genoa-Milan domani alle 15 : Il Milan Primavera va a caccia della prima vittoria in Campionato. Dopo le tre sconfitte nelle prime tre giornate (contro Napoli, Roma e Juventus), i giovani rossoneri allenati da Alessandro Lupi giocheranno domani contro il Genoa. Il calcio d’inizio del match, inizialmente previsto alle ore 17, è stato anticipato dalla Lega Serie A alle ore 15. I liguri sono reduci dalla vittoria esterna contro l’Empoli e puntano a trovare ...

Il calciomercato oggi – La mossa del Milan - l’offerta al Genoa ed il ritorno all’Inter : Il calciomercato oggi – Il Milan sta già lavorando al mercato del prossimo anno, che potrebbe riservare un gran colpo a costo zero. Secondo i media inglesi, infatti, il centrocampista dell’Arsenal Aaron Ramsey è uno degli obiettivi principali della dirigenza rossonera per rinforzare la rosa della squadra che verrà. Ramsey, il cui contratto scade a giugno, sarebbe tentato dall’avventura in Italia dopo anni di militanza tra le file ...

Serie A – Recuperi Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa : fissati gli orari delle partite : Ufficializzati gli orari del recupero delle partite di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa La Lega calcio di Serie A Tim ha fissato gli orari per il recupero delle due gare rinviate della prima giornata di andata del campionato. Sampdoria-Fiorentina si disputerà mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 17.00, mentre Milan-Genoa mercoledì 31 ottobre 2018 alle ore 20.30.(Red-Spr/AdnKronos) L'articolo Serie A – Recuperi ...

