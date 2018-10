Galaxy A Event 4X Fun 11 Ottobre che cosa verrà presentato

“4X fun” Galaxy Event : l’annuncio da parte di Samsung di un nuovo evento : Samsung ha da poco pubblicato sul suo sito la locandina di un nuovo evento con data 11 Ottobre, chiamandolo “4X Fun” Galaxy event, nome che lascia immaginare un device con 4 fotocamere.Sul sito si può leggere: “Samsung’s newest Galaxy device is bringing more ways to express yourself than ever before”. E, ancora: “Capture the fun with Samsung as the company celebrates the launch of the new device with A Galaxy event ...