Frongia-Diario | sentenza Tar ottima notizia per Roma e Sport

(Di venerdì 5 ottobre 2018)– “Ladel Tar e’ una splendidaper loe per. Nel corso dei prossimi anni realizzeremo una maratona internazionale in linea con le altre grandi citta’ europee. Dopo un anno di polemiche e insulti, un momento di soddisfazione personale e subito al lavoro con Fidal per l’edizione 2019, si corre il 7 aprile e nei prossimi giorni sara’ possibile iscriversi”. Questo il commento dell’assessore allodi, Daniele, e del presidente della commissione capitolina, Angelo, alladel Tar che rigetta il ricorso presentato contro il bando del Campidoglio per l’organizzazione della Maratona diper le edizioni 2019-2022 ed eventuale biennio successivo. L'articoloTarperproviene daDailyNews.