Francia | Monaco | un mese di stop per Pellegri

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Pietroresterà fuori almeno undopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico all'adduttore sinistro. Lo ha annunciato in conferenza stampa Leonardo Jardim, tecnico del. "Non so se questo problema abbia a che fare con la pubalgia di cui soffriva – ha spiegato facendo riferimento all'altro intervento a cuisi è sottoposto lo scorso marzo -. "Purtroppo il ragazzo è sfortunato: è arrivato qui a gennaio con problemi fisici e continua ad averne". Il giovanissimo centravanti, prelevato a inizio anno dal Genoa per circa 25 milioni di euro, si era fatto male nel corso della gara col Marsiglia, dovendo rinunciare anche alla prima chiamata nella Nazionale maggiore. Rientrato con l'Amiens, era stato poi costretto a fermarsi nuovamente per infortunio.