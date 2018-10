Francia | avviata indagine su scomparsa in Cina del presidente di Interpol Giornale di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 ottobre 2018) L’ultima volta che la famiglia ha avuto sue notizie era il 29 settembre, mentre era in viaggio in. Poi di lui si sono perse le tracce. Per questo, secondo fonti giudiziarie francesi, è stata aperta un’inchiesta a Lione per capire che fine abbia fatto Meng Hongwei,di, l’organizzazione internazionale della polizia criminale. Il quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post, citando fonti locali, riporta che l’uomo sarebbe stato messo sottodalle autorità di Pechino. L’uomo, 64enne di origini cinesi, si trovava in viaggio nel suo Paese d’origine ed è rimasto in contatto con la famiglia fino a una settimana fa, quando poi nessuno ha più avuto sue notizie. A denunciare ladeldi, in carica dal 2016 e che vedrà scadere il proprio mandato nel 2020, è stata proprio la moglie, anche lei residente a ...