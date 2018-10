Francesco Monte Flirt con Giulia Salemi | Paola Di Benedetto? Ecco cosa penso

Grande Fratello Vip - Ivana Mrazova e Luca Onestini a Mattino Cinque : "Francesco Monte? Molto esagerato e un po’ forzato" : La coppia critica il comportamento dell'ex tronista nel reality.

Grande Fratello Vip 2018 : Francesco Monte e Giulia Salemi si avvicinano : Giulia Salemi e Francesco Monte Sta nascendo del tenero tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Complice una serata in caverna organizzata dalla “Marchesa” Daniela del Secco di Aragona, i due concorrenti di Grande Fratello Vip 2018 hanno passato del tempo insieme e non si sono mai staccati l’uno dall’altra. Giulia, che non poteva stare con Francesco nella casa agiata per via della divisione in gruppi, ha riabbracciato contenta l’ex ...

GF Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi : coccole e tenerezze in caverna : Cosa sta succedendo tra Francesco Monte e Giulia Salemi all'interno della casa del Grande Fratello Vip ? Se non si può ancora parlare di flirt, i due concorrenti si sono molto avvicinati: seppur ...

Gf Vip - Francesco Monte perde il pelo ma non il vizio : e si bacia - quasi - con la Salemi : Momenti di passione all'interno della casa del Grande Fratello Vip , dove Francesco Monte e Giulia Salemi sembrano sempre più vicini. I due si stavano scambiando effusioni e sembravano sul punto di ...

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace - 5 minuti al giorno non mi bastano” : Giulia Salemi e Francesco Monte continuano ad avvicinarsi giorno dopo giorno. Amici da tempo, i due si sono ritrovati nella L'articolo Grande Fratello Vip: Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace, 5 minuti al giorno non mi bastano” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“Ha bestemmiato!”. GF Vip - Francesco Monte in guai grossi : “Ecco che ha detto” : Ci risiamo. Nel giro di pochi giorni, riecco il sospetto ‘bestemmia al Grande Fratello Vip’. Dunque sui social, dove molti utenti collegati in diretta con la Casa si dicono certi di aver sentito un’imprecazione pesantissima, si prospetta il rischio squalifica per un concorrente. Anche perché nelle edizioni passate quelli che hanno bestemmiato sono stati subito eliminati dal gioco. Ricordiamo il caso di Marco Predolin ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova : “Francesco Monte sembra forzato” : Francesco Monte: i commenti di Luca Onestini e Ivana Mrazova Luca Onestini e Ivanza Mrazova, ospiti questa mattina a Mattino 5, hanno parlato della loro esperienza al Grande Fratello Vip, e non si sono risparmiati un commento anche su Francesco Monte, attuale concorrente della terza edizione del reality. Prima di tutto la coppia nata proprio sotto le telecamere del GF Vip hanno nuovamente ringraziato gli autori per aver dato loro ...

Grande Fratello Vip – Francesco Monte si avvicina a Giulia e spiega la rottura con Paola Di Benedetto : “ecco perchè è finita” : Francesco Monte al Grande Fratello Vip parla della sua ultima storia d’amore, ecco perchè è finita tra l’ex tronista e Paola Di Benedetto Per quanto le sue doti da modello e da attore possano essere evidenti, Francesco Monte finisce per far parlare di sé sempre per i suoi amori. Dopo la partecipazione a ‘Uomini e Donne’, prima da corteggiatore e poi da tronista, la storia con Teresanna Pugliese, il fidanzamento con ...

Gf Vip 3 - Francesco Monte spoilera Taylor Mega prossima concorrente. : Francesco Monte spoilera: l'ex tronista di Uomini e Donne nella notte ha annunciato in anteprima ai coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 3 che entrerà lunedì una nuova concorrente, scandendone perfino il nome: Di solito entrano dopo dei nuovi concorrenti. L’anno scorso se ricordate Tonon, Corinne e Carmen Russo sono arrivati a metà gioco. Nelle prossime settimane dovrebbe entrare Taylor Mega. Non sapete chi è? Dai ha avuto una ...

La rivelazione di Francesco Monte : "Perché ho lasciato la Di Benedetto" : Francesco Monte è il sex simbol della casa del Grande Fratello. Ha avuto donne bellissime e, proprio in quella casa, si era registrata la rottura con Cecilia Rodriguez. Ora, il concorrente racconta il perché della fine della sua relazione con Paola Di Benedetto: "È finita per colpa mia, ma non c"entra direttamente Cecilia. Quando siamo usciti fuori da L"Isola io le dissi: "Mi stai prendendo in una situazione dove io non ho voglia di innamorarmi, ...

Grande Fratello Vip : coccole tra Francesco Monte e Giulia Salemi : Giulia Salemi fa le coccole a Francesco Monte al GF Vip 3 - La reunion è finalmente arrivata al Grande Fratello Vip 3. Nella notte i concorrenti sono stati riuniti sotto lo stesso tetto, i cavernicoli e i casalinghi si sono ricomposti in un unico gruppo. Il Grande Fratello ha voluto organizzare una cena speciale per i concorrenti in vista proprio della reunion. Francesco Monte e Giulia Salemi si sono ritrovati. L’ex tronista e ...

Gf Vip 2018 - Francesco Monte confessa perché ha lasciato Paola Di Benedetto : La confessione di Francesco Monte su Paola Di Benedetto al Grande Fratello VIP 3 Notte di confessioni al GF VIP 2018. Francesco Monte si è aperto nuovamente, parlando questa volta del perché ha lasciato Paola Di Benedetto. La ragazza, dopo la rottura, ha più volte spiegato di non aver capito a fondo i reali motivi […] L'articolo Gf Vip 2018, Francesco Monte confessa perché ha lasciato Paola Di Benedetto proviene da Gossip e Tv.