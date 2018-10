Francesco Baccini stronca i giudici di X Factor 2018 | fanno finta di essere alternativi

X Factor 2018 - Francesco Baccini lancia una frecciatina a Lodo Guenzi : ecco cosa ha scritto : di Ida Di Grazia Dopo settimane d'attesa Sky ha ufficializzato l'arrivo di Lodo Guenzi come nuovo giudice di X Factor 2018 in sostituzione di Asia Argento. Una scelta che ha scatenato le reazioni del ...

Francesco Baccini : 'Impossibile salire in macchina e guidare come prima' : Il cantautore genovese Francesco Baccini è una delle tantissime persone che ha scelto di lasciare una città profondamente amata, ma nei confronti della quale qualsiasi abitante è spesso anche molto critico. I primi anni di Baccini Prima di diventare un artista di successo, Baccini ha lavorato in porto - era figlio di un portuale – e conosce la sua città perfettamente: 'Sono nato a pochi metri in linea d’aria da quel ponte in un quartiere come ...