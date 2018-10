Forte ondata di maltempo in Calabria | famiglia dispersa nel Lametino | ricerche in corso

Forte ondata di maltempo prevista per tutto il weekend. Un vortice temporalesco in arrivo al sud : In questi giorni un vortice ciclonico collocato nei pressi della Tunisia sta portando forti ondate di maltempo al Sud e sulle isole maggiori. Lo stesso vortice nel corso del weekend salirà di nuovo verso il mar Tirreno condizionando il tempo su tutta Italia centrale.Gli esperti di Meteo.ittemono però che il peggio non sia ancora arrivato. Col passare delle ore infatti, il vortice continuerà ad essere alimentato dal calore ...