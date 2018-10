Foggia | scrittore ebreo invitato in liceo | ‘Incontro saltato | dicono che a scuola non si

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 ottobre 2018) “Anon si fa politica”. Con questa motivazione due docenti dell’istituto superiore Fiani-Leccisotti di Torremaggiore, nelno, si sarebbero opposti all’invito di Roberto Matatia,e imprenditoredi Faenza che avrebbe dovuto parlare agli studenti dell’impatto delle leggi razziali sulla propria famiglia. A denunciarlo lo stesso Matatia, sul sito ufficiale della comunità ebraica di Milano. “Sono stato contattato da un’insegnante delclassico Fiani-Leccisotti di Torremaggiore, in provincia di– scrive – per andare a parlare, come faccio sempre, della mia famiglia e degli ebrei durante il fascismo, e ho accettato con entusiasmo“. Dopo alcuni giorni però, scrive, “non avendo più notizie, ho chiamato la docente che, con profondo imbarazzo, mi ha detto che l’iniziativa era stata rifiutata ...