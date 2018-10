Fiorentina | striscione dei tifosi per Chiesa

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) "Fede, 'non ti curar di loro, ma guarda e passa'". Così, parafrasando Dante, idella, con unoappeso sulla cancellata dello stadio Franchi, hanno voluto incoraggiare Federicoche in questa settimana è stato al centro delle polemiche per il rigore che si è procurato domenica scorsa contro l'Atalanta. Il giovane esterno viola è stato accusato di essere un simulatore seriale, ma i supporters viola, con questo pensiero, hanno dimostrato vicinanza nei suoi confronti. Anche Cognigni e Corvino, nei giorni scorsi, hanno preso pubblicamente le difese del talento azzurro.