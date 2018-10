Fiorentina | rinnovo automatico per Pioli

calciomercato

: #Fiorentina : #Pioli merita il rinnovo, ma... - cmdotcom : #Fiorentina : #Pioli merita il rinnovo, ma... - infoitsport : Rinnovo Pioli: la Fiorentina farà valere l’opzione per il prolungamento fino al 2020 - LabaroViolaNews : L'agente di Pioli ha incontrato la società viola per parlare del rinnovo, i dettagli... Mentre cinque titolarissimi… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Stefano, allenatore della, ancora sulla panchina della Viola . Come scrive la Gazzetta dello Sport , la società toscana ha deciso di far valere l'opzione per ilfino al 2020.