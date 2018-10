“Fine” ‘La vita in diretta’ | la decisione della Rai sulla coppia Timperi – Fialdini

caffeinamagazine

(Di venerdì 5 ottobre 2018) La nuova stagione de Lain diretta non convince, anzi, i due conduttori non convincono il pubblico. O meglio Tiberioe Francescaproprio non piacciono ai telespettatori. In seguito alla tensione registrata tra i conduttori nei primi giorninuova stagione, i vertici starebbero pensando a un modo per scongiurare il peggio. Accuse di raccomandazione, sfoghi dietro le quinte, freddure in diretta: la situazione si sta facendo imbarazzante e per questo si starebbe pensando a un modo per calmare le acque. Come scrive il settimanale Oggi nel numero in edicola, la soluzione che potrebbe essere adottata già nei prossimi giorni sarebbe quella di ridurre gli spazi di conduzione in comune e introdurre blocchi separati. Insomma urge dividerli come fa la mamma con i figli che si azzuffano. Nel giro di una settimana, scrive tvzap, i due hanno fornito succoso materiale per ...