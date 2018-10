Film in uscita | da The Wife a L’albero dei frutti selvaggi | cosa ci è piaciuto e cosa no

Il libro su Imagine di John Lennon curato da Yoko Ono in uscita ad ottobre - in arrivo anche il Film e un box set speciale : Imagine John Yoko: arriva in libreria il libro che svela per la prima volta il making of di Imagine, il leggendario album di John Lennon. A curarlo è stata la stessa Yoko Ono che, attraverso fotografie inedite e dettagli unici, con testi originali delle canzoni e le testimonianze delle persone coinvolte nella realizzazione dell’album svela ogni passo della realizzazione di quel disco, patrimonio eccezionale della musica internazionale. Nel ...

Film al cinema in uscita oggi 4 ottobre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Film al cinema in uscita oggi 4 ottobre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita questa settimana con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a ottobre al cinema è articolato settimanalmente. Di seguito vi proponiamo i Film che usciranno nelle sale italiane nella prima settimana di ottobre 2018. Per ogni Film ...

Maneskin - “Il ballo della vita”/ Il nuovo album e il docu-Film al cinema : ecco la tracklist e la data d’uscita : Il primo album ufficiale dei Maneskin, oltre ad avere un titolo ha anche la sua bella data di uscita. "Il ballo della vita" sarà pubblicato il prossimo 26 ottobre.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:45:00 GMT)

Arriva il trailer di Rocketman - Film tributo a Elton John in uscita nel 2019 durante il tour d’addio : Il teaser di Rocketman Arriva a un anno dall'approdo del musical di Paramount Pictures sul grande schermo. Il film sulla storia professionale e privata di Elton John è in programma per il mese di maggio del 2019, negli Stati Uniti, mentre la data italiana della prima non è ancora nota. Nel teaser non poteva mancare la presenza di Taron Egerton, che si occupa proprio di aprire la clip di poco meno di due minuti nella quale pronuncia queste ...

Film in uscita al cinema - da Blackkklansman a Girl : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no – TRAILER : Blackkklansman di Spike Lee. Con John David Washington, Adam Driver, Topher Grace. USA 2018. Durata: 135’ La notizia è che Spike Lee è tornato a “fare la cosa giusta”. Dopo le delusioni degli ultimi Film, ecco il cineasta-attivista in un’opera full frontal che riesce a mescolare i suoi antichi valori: denuncia, azione e senso dell’umorismo dentro a una sceneggiatura e una regia scoppiettanti. Il KKK come non l’avete mai visto… ovvero ...

Film al cinema in uscita oggi 27 settembre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Film al cinema in uscita oggi 27settembre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita a settembre con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a febbraio al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data di uscita nelle sale. Per approfondire leggi gli ...

Film al cinema in uscita oggi 27 settembre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Film al cinema in uscita oggi 27settembre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita a settembre con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a febbraio al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data di uscita nelle sale. Per approfondire leggi gli ...

"L'uomo che uccise Don Chisciotte" - il Film maledetto di Terry Gilliam in uscita il 27 settembre : Il 27 settembre, dopo una lunga corsa contro i mulini a vento, sbarca al cinema il Don Chisciotte di Terry Gilliam. Che lo conosciate per "Paura e delirio a Las Vegas", "Brazil", "Parnassus", o per gli esordi nei Monty Python, la certezza è che il regista sia un visionario lucido e sorprendente. La sua ultima opera è stata un travaglio, quello che gli anglofoni definiscono "Development hell", inferno dello sviluppo.Perché ...

Netflix - Serie Tv e Film in uscita a Ottobre In arrivo un nuovo horror : Netflix, le Serie Tv in uscita a Ottobre Netflix, Serie Tv e film in uscita a Ottobre In arrivo un nuovo horror Netflix si prepara a rifarsi il guardaroba in occasione della stagione autunnale. Tra i ...

Film al cinema in uscita oggi 20 settembre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Film al cinema in uscita oggi 20 settembre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita a settembre con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a febbraio al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data di uscita nelle sale. Per approfondire leggi gli ...

Film al cinema in uscita oggi 12/13 settembre : trama - cast - curiosità : Film al cinema in uscita oggi 12/13 settembre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita a settembre con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a febbraio al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data di uscita nelle sale. Per approfondire leggi gli ...

Gotti - Film al cinema in uscita : recensione - curiosità : Gotti è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita giovedì 13 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere drammatico/biografico diretta da Kevin Connolly con John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Gotti, film al cinema: scheda DATA uscita: 13/09/2018 GENERE: Drammatico NAZIONALITA’: ...

Dog Days Film al cinema in uscita 13 settembre : recensione - curiosità : Dog Days è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita giovedì 13 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere commedia, family del 2018 diretta da Ken Marinocon Nina Dobrev e Eva Longoria. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Dog Days, film al cinema: scheda DATA uscita: 13/09/2018 GENERE: Commedia, Family ANNO: 2018 REGIA: Ken ...

Sulla mia pelle - Film al cinema in uscita 12 settembre 2018 : recensione - curiosità : Sulla mia pelle è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita 12 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere drammatico del 2018, diretta da Alessio Cremonini, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Sulla mia pelle, film al cinema: scheda DATA uscita: 12/09/2018 GENERE: Drammatico ANNO: ...