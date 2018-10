Figlia minorenne promessa in sposa | condanna a 13 anni per il padre

Promette in sposa la Figlia minorenne e la tiene segregata : condannato a 13 anni : Firenze, 4 ottobre 2018 - Aveva promesso in sposa , in cambio del pagamento di 15mila euro, la figlia di tredici anni e l'aveva segregata in casa per anni: condannato in primo grado a 13 anni di ...

Droga e sesso con la Figlia all'epoca minorenne : presunto padre orco rischia 8 anni di carcere : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Sezze : rientra in casa e sorprende nigeriano che fotografa la Figlia minorenne : A Sezze, in provincia di Latina, lo scorso giovedì notte un 30enne nigeriano è stato denunciato per essere stato sorpreso a fotografare con il suo cellulare una giovane minorenne che si trovava in casa propria: a scoprire il nigeriano è stata la mamma ad accorgersi dell'uomo, che si trovava in casa loro per fotografare la ragazza a distanza, del tutto ignara dell'accaduto. Sul posto sono arrivati repentini i militari di Latina che hanno fermato ...