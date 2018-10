Figc | serie A | ora confronto con Gravina

Figc : Gravina verso l'elezione - la Serie A non candida nessuno : Miccichè: "In futuro un presidente espresso dalla Lega A"

Elezioni Figc - Gravina scende in campo : la Serie A cerca un’alternativa : Gabriele Gravina è il primo candidato alla presidenza della Figc mentre Serie A e Aic prendono tempo e valutano altri nomi. L'articolo Elezioni Figc, Gravina scende in campo: la Serie A cerca un’alternativa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tribunale Figc - inammissibili i ricorsi sui ripescaggi di Serie B : Il Tribunale federale nazionale della Federcalcio ha giudicato inammissibili i ricorsi di cinque club, Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara, contro il blocco ai ripescaggi in Serie B. Lo ...

Ripescaggi - Entella scrive alla Figc : “vogliamo essere riammessi alla Serie B” : Ripescaggi Serie B- L’Entella ha scritto ufficialmente alla Figc e alla Lega di Serie B per chiedere la riammissione nel torneo cadetto. I chiavaresi sono tornati virtualmente in Serie B dopo la decisione in settimana del Collegio di Garanzia del Coni che ha accettato il ricorso del club: è stata applicata la penalizzazione di 15 punti per il Cesena nella stagione scorsa per la vicenda delle plusvalenze, decretandone la ...

Figc - la serie A donne arriva su Sky : L'avvicinamento alla partita della domenica, che verrà trasmessa alle 12.30 su Sky Sport serie A, canale 202,, partirà da venerdì con spazi dedicati su Sky Sport 24 e i social ufficiali Sky Sport.

Caos serie B : sì Tar Lazio a istanze di Figc e Lega : E' stata rinviata al 28 settembre prossimo l'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul format della serie B che era prevista per venerdì prossimo, 21 settembre. Lo ha deciso il ...

Figc - Miccichè : “La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo” : “La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo perché svolge ruolo di traino naturale verso il mondo del calcio”: così il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, circa la scelta dei candidati per la guida della Figc, spiegando che si farà “promotore di un incontro a breve con le altre componenti per poter definire programmi, progetti e le persone che possono meglio realizzarli. Marotta? Non mi appassiono ...

Serie A - la Procura Figc chiede 15 punti di penalizzazione per il Chievo : Il caso delle presunte plusvalenze fittizie che ha coinvolto Chievo e Cesena continua a tenere banco. La Procura federale della FIGC ha chiesto 15 punti di penalizzazione nei confronti dei veronesi, che eventualmente dovrebbero scontarli nella stagione in corso, nel processo bis davanti al Tribunale federale nazionale presieduto da Cesare Mastrocola. La richiesta riprende quella formulata nel primo processo, poi annullato per ...

Calcio Femminile - il Coni dà ragione a Figc e club : Serie A e B faranno parte della Federazione. Termina sciopero calciatrici : Le Serie A e B di Calcio Femminile entrano a far parte del Calcio che conta. Il Collegio di Garanzia del Coni, terzo grado di giudizio sportivo, ha stabilito che la governance del Calcio Femminile di vertice deve tornare nell’ambito della Figc, come deciso dal commissario straordinario Roberto Fabbricini in una delibera del maggio scorso. Il pronunciamento ribalta così la sentenza della Corte d’appello federale che aveva dato ...

