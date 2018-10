FIFA del Lupo | Division Rivals | per me è sì! Tutto quel che c' è da sapere

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : via dalla pagina ufficiale di EA Sports e da quella della serie FIFA : Cristiano Ronaldo è ormai attaccato da tutti i fronti, dopo l'accusa di stupro rivoltagli da Kathryn Mayorga . L'ex modella americana ha infatti raccontato di aver avuto un rapporto non consensuale ...

Electronic Arts e la FIFA annunciano il programma delle EA SPORTS FIFA 19 Global Series : Electronic Arts e la FIFA hanno annunciato il programma delle EA SPORTS FIFA 19 Global Series, svelando le tappe del torneo sulla strada verso la FIFA eWorld Cup 2019. Dopo l'esperienza della scorsa edizione e il notevole aumento di popolarità delle competizioni gaming di FIFA, l'ecosistema del torneo si espande e le Champions Cup passano da due a sei, viene introdotto un rinnovato Licensed Qualifier System e sono inclusi 15 campionati partner ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : EA "sta monitorando la situazione" della cover star di FIFA 19 : Negli ultimi giorni non si sta parlando di Cristiano Ronaldo solo per esaltarne le indiscutibili capacità calcistiche ma anche per delle accuse piuttosto delicate provenienti da Kathryn Mayorga. La donna accusa il giocatore della Juventus, colpevole di averla assalita e stuprata a Las Vegas nel 2009.La Juventus ha difeso il proprio campione che ha deciso di intervenire in prima persona parlando di "fake news". "Nego fermamente le accuse contro ...

FIFA 19 TOTW 3 : scopri la nuova Squadra della Settimana! : Mercoledì 3 ottobre EA Sports ha rilasciato il secondo “Team of the Week” di Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 3, la seconda Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 3 – La Squadra della settimana di oggi, 3 ottobre Undici iniziale GK: Neto – Valencia – (SPA1) – Brazil CB: Harry […] L'articolo Fifa 19 TOTW 3: scopri la nuova Squadra della Settimana! ...

Primo aggiornamento per FIFA 19 : correzioni e l’assurdo bug del casco di Cech : FIFA 19 ha il suo Primo aggiornamento. Lo ha rilasciato Electronic Arts, qui tutti i dettagli. Il nuovo update per ora è disponibile solo su PC, ma a breve dovrebbe arrivare anche per PS4 e Xbox One. Ricordiamo che FIFA 19 è disponibile dal 29 settembre su PC, PS4, Switch e Xbox One. L'aggiornamento va a correggere una serie di bug, ma non apporta modifiche sostanziali al gameplay. "Ascoltando i feedback della community abbiamo pianificato di ...

Previsioni FIFA 19 Ultimate Team - questa la Squadra della Settimana del 3 ottobre? : La stagione calcistica è ripartita da ormai un bel po', e ovviamente FIFA 19 non poteva di certo esimersi dall'accompagnarla degnamente sotto il profilo videoludico. Il simulatore digitale di Electronic Arts è infatti arrivato puntuale sul mercato nella consueta finestra di fine settembre, pronto a soddisfare la voglia di calcio videogiocato dei milioni di utenti da tutto il mondo, con la sfida a distanza con PES 2019 che rinnova una battaglia ...

FIFA 20 : la Commerzbank Arena - lo stadio dell’Eintracht Francoforte fra le novità? : Fifa 19 è appena uscito ma iniziano già a circolare alcune voci sulla prossima edizione! Come riportato dal sito tedesco Kicker.de, la Commerzbank Arena, stadio che ospita le partite casalinghe dell’Eintracht Francoforte, potrebbe essere uno dei nuovi impianti che vedremo in Fifa 20! A rivelarlo sono state le immagini pubblicate dall’artista 3D Frank Arndt che […] L'articolo Fifa 20: la Commerzbank Arena, lo stadio ...

FIFA 19 TOTW 2 : scopri la nuova Squadra della Settimana! : Mercoledì 26 settembre EA Sports ha rilasciato il secondo “Team of the Week” di Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 2, la seconda Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 2 – La Squadra della settimana di oggi, 26 settembre Undici iniziale GK: Petr Cech – Arsenal – (ENG1) – Czech […] L'articolo Fifa 19 TOTW 2: scopri la nuova Squadra della Settimana! ...

La FIFA ha nominato Luka Modric miglior calciatore al mondo del 2018 : Il centrocampista croato del Real Madrid Luka Modric è stato nominato dalla FIFA miglior calciatore professionista al mondo del 2018. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì sera alla Royal Festival Hall di Londra e per la prima volta dalla The post La FIFA ha nominato Luka Modric miglior calciatore al mondo del 2018 appeared first on Il Post.

