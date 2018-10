FI | Tavolo su innovazione a IdeeItalia | investire qui per impatto su Pil 2

FI : Tavolo su innovazione a IdeeItalia - investire qui per impatto su Pil : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Per creare nuova crescita bisogna cogliere le opportunità delle nuove tecnologie, ecco perché necessitano maggiori investimenti e nuove competenze. Questa l’idea di fondo emersa dal Tavolo ‘innovazione e ricerca, la competitività che ci fa crescere in Europa e nel mondo’