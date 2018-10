Festa del Cinema di Roma | donne | memoria e cinema del reale

La 'Festa di Roma' raccontata dagli organizzatori Monda e Delli Colli : Le interviste ad Antonio Monda, direttore della Festa di Roma, e a Laura Delli Colli, alla guida della Fondazione Cinema di Roma. di Fulvia Caprara

Il mistero della casa del tempo di Eli Roth con Cate Blanchett alla Festa del Cinema di Roma : Dopo il successo al box office americano, arriva in Italia IL mistero della casa DEL tempo, di Eli Roth, tratto dal classico della letteratura per l’infanzia di John Bellairs, e interpretato da Jack Black, il premio Oscar® Cate Blanchett, Owen Vaccaro e Kyle MacLachlan. Il film sarà presentato nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale il 31 ottobre, distribuito da 01 Distribution. Il Premio Oscar® Cate ...

Festa del Cinema di Roma dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica : La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà quest’anno dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica ed in altre location che ospiteranno eventi e proiezioni dei film. Durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina, il Direttore Artistico della Festa, Antonio Monda e la Vice Presidente della Fondazione Musica per Roma, Laura Delli Colli, hanno raccontato ai presenti le novità ...

'Festa del BOSCO' A MONTONE - 1°/4 NOVEMBRE - : Molti anche gli spettacoli di animazione, giocoleria, arte di strada ed intrattenimento che si snoderanno lungo le tortuose vie del borgo e, ciliegina sulla torta, in programma per sabato 3 NOVEMBRE ...

“Il direttore del Festival di Venezia ha definito 'locale' la Festa di Roma. Una scivolata di cattivo gusto - soprattutto per la città" : Cate Blanchett, Sigourney Weaver, Isabelle Huppert, Dakota Johnson e ben dodici registe donne, tra cui Alice Rohrwacher assieme alla sorella attrice Alba. L'edizione numero 13 della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 18 al 28 ottobre prossimi e guidata da Antonio Monda, avrà – a differenza dell'ultima kermesse Veneziana (che aveva solo una regista in concorso) - oltre a tanti film, eventi (collaterali e non), anteprime, ...

Come sarà quest'anno la Festa del cinema di Roma - 18-28 ottobre 2018 - : Roma, 5 ott., askanews, - Ci saranno tante donne protagoniste quest'anno alla festa del cinema di Roma, che si terrà dal 18 al 28 ottobre. A Isabelle Huppert verrà consegnato il premio alla carriera, ...

Festa del Cinema di Roma 2018 - il programma : La Festa del Cinema di Roma ha ufficialmente presentato il programma dell'edizione 2018, che si terrà dal 18 al 28 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica (e in altre location collaterali). Questo l'elenco dei titoli e degli ospiti:

