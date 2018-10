Ferrari Maurizio Arrivabene avverte la Fia ' La nostra batteria è proprietà intellettuale'

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio futuro sarà alla Ferrari - Winnow ispirazione per vincere il titolo”. Smentito un possibile ruolo nella Juventus : Maurizio Arrivabene respinge le voci che lo vorrebbero alla Juventus per il post Marotta. Il direttore della Scuderia Ferrari , già nel consiglio d’amministrazione del club bianconero, ha Smentito categoricamente la possibilità di un cambio di ruolo : “Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari “. Il manager bresciano ha precisato così durante l’evento di presentazione della nuova livrea con cui la Ferrari ...

Maurizio Arrivabene - team principal di Ferrari - tra i possibili sostituti di Marotta alla Juve : fra i possibili eredi di Giuseppe Marotta nel ruolo di amministratore delegato della Juve ntus ci sarebbe anche Maurizio Arrivabene . L'attuale team principal della Ferrari , già in passato nel CdA ...

Ferrari - Maurizio Arrivabene in conferenza stampa da Singapore : 'Bisogna guardare al futuro e Leclerc lo è' : In attesa del risultato delle qualifiche, dalla conferenza stampa di Singapore parla senza giri di parole davanti ai giornalisti il direttore Ferrari , Maurizio Arrivabene . Il caos creato in Scuderia ...