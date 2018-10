Fattura elettronica | anche differita e senza sanzioni per piccoli ritardi

Fattura elettronica 2019 : nuovo portale e guida Agenzia delle entrate : L’Agenzia delle entrate sta preparando i contribuenti ad affrontare il nuovo obbligo della Fattura elettronica, che scatterà dal prossimo 1° gennaio 2019. “Fatture e Corrispettivi”, il servizio on line dell’Agenzia dedicato è pronto a rinnovarsi ed ad offrire una serie di servizi per facilitare la compilazione, l’invio, la conservazione e la consultazione delle proprie Fatturazioni. Sono pronti per essere utilizzati la nuova sezione del ...

Arriva il portale della Fatturazione elettronica : Si chiama 'Fatture e corrispettivi' ed è stato presentato dall'Agenzia delle entrate con i consulenti del lavoro

Fatturazione elettronica : che cos’è - come funziona e chi dovrà emetterla : Dal 1° gennaio 2019 l'emissione della Fatturazione elettronica sarà obbligata per (quasi) tutti i privati con partita IVA. Ieri è stato presentato il nuovo portale dell'Agenzia delle Entrate dedicato, appunto, alla fattura elettronica. Cos'è di preciso però l'e-fattura, come funziona, chi sarà obbligato a emetterla e chi no?Continua a leggere

Fatturazione elettronica : come sfruttarne i vantaggi senza subire il trauma del cambiamento : Dal 2019 tutte le partite IVA a eccezione dei soggetti in regime dei minimi e forfettario dovranno passare al modello digitale, ma il passaggio non dev'essere per forza una preoccupazione

La Fattura elettronica : un comodo passo avanti : La fatturazione elettronica è una novità, ormai largamente preannunciata, che sarà effettiva dal 1° gennaio 2019 e ci dobbiamo chiedere se siamo pronti a questo cambiamento. La prima cosa da capire è il motivo della sua introduzione: ridurre l'evasione fiscale. Infatti la fatturazione elettronica dovrebbe aiutare lo Stato a mantenere il controllo sulle posizioni contabili e fiscali di molte aziende, lasciando per ora in disparte le piccole ...

Dieci domande e risposte sulla Fattura elettronica : 1. Da quando parte l'obbligo della fattura elettronica? Dal 1 gennaio 2019 l'utilizzo della fattura in formato elettronico (e-fattura) diventa obbligatorio oltre che per operazioni con...

Fattura elettronica - con «Il Sole 24 Ore» tutte le risposte ai lettori : Il conto alla rovescia sta entrando nel vivo. Mancano, infatti, poco più di 100 giorni al debutto della Fattura elettronica anche nei rapporti tra privati. Come prepararsi a questo...

La Fattura elettronica diventa obbligatoria. Cos'è e come funziona : Da oggi, 1 settembre, scatta l'obbligo di fattura elettronica sulle vendite esentasse ad acquirenti provenienti da Paesi esterni all'Unione Europea. Per poter ottenere lo sgravio dall'Iva, ricorda l' ...

Fisco - al via la Fattura elettronica per gli acquisti tax free - : L'obbligo sarà esteso il primo gennaio 2019 a chiunque abbia una partita Iva e ai rivenditori di carburante. Soddisfatti i principali operatori del settore: "L'intero sistema turistico beneficerà ...

Scatta l'obbligo per la Fattura elettronica : cos'è e come funziona : Da sabato 1 settembre entra in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le vendite tax free ad acquirenti...