Fantacalcio | i Magic consigli dell' ottava giornata di campionato

Fantacalcio : i Magic consigli di giornata nel turno infrasettimanale : turno infrasettimanale non ti temo. Per molti Magic allenatori è una tortura. Complicato orientarsi nelle formazioni, fare scelte al Fantacalcio. Noi proviamo a darvi qualche dritta, sperando di ...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per l’asta e le quotazioni magic. Possibili assi e sorprese a poco prezzo : Sono giorni frenetici per tutti gli appassionati di Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in parallelo alla Serie A. Dopo la prima giornata del massimo campionato disputata lo scorso weekend, è già tempo di pensare alla seconda che si svolgerà nel weekend del 25-27 agosto caratterizzata da ben tre big match come Juventus-Lazio, Napoli-Milan e Inter-Sassuolo mentre la Roma giocherà il posticipo contro l’Atalanta. I magic ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quote magic per le aste e le rose delle 20 squadre. Consigli e possibili sorprese : La Serie A 2018-2019 è iniziata lo scorso weekend con la disputa della prima giornata e contestualmente è partito anche il Fantacalcio, il fantasy game che si svolge in parallelo al massimo campionato italiano di calcio. Tutti i magic allenatori impegnati con il divertente gioco che prende in considerazione le prestazioni dei giocatori in campo hanno potuto gioire o piangere in base ai risultati acquisiti: si sa, partire col piede giusto è ...

Fantacalcio : Olsen non è Alisson - ma la porta della Roma resta Magic : Per 180' è stato uno degli uomini più odiati d'Italia. Robin Olsen, portiere gigante della Svezia, ha fatto fuori la nostra Nazionale dal Mondiale, chiudendo la doppia sfida contro la squadra di ...

Fantacalcio : con Pussetto l'Udinese balla il tango. E alla Magic... : l'Udinese ha una buona tradizione in Sudamerica. Senza tornare ai tempi di Zico e Balbo, basta citare Alexis Sanchez, Isla e compagnia. Insomma, quando i friulani si muovono nel nuovo mondo spesso pescano bene. L'ultimo della lista è Ignacio Pussetto, esterno d'attacco classe 1995, strappato all'Huracan per 8 milioni di euro. caratteristiche - Alto 180 cm, fisico snello e agile, ...

Fantacalcio : Meite - un toro per Mazzarri. Fa comodo anche alla Magic : Urbano Cairo lo ha ripetuto spesso quest'estate, rimarcando i sacrifici fatti per il suo toro: "Ho speso 50 milioni di euro". Dieci di questi sono stati investiti su Soualiho Meite, roccioso ...

Il Fantacalcio entra nel vivo : rigori e punizioni - ecco chi li tira in Serie A. In fermento i Magic allenatori [NOMI] : Fantacalcio– Gli appassionati sono in fibrillazione, mancano pochi giorni alle aste di mercato ed i Magic allenatori iniziano a fare le valutazioni sul calciomercato della propria squadra. Obiettivo primario? Conquistare la maggior parte dei Magic bonus per vincere le partite. Per fare ciò è primario farsi un’idea chiara sugli specialisti dei calci di punizione e rigori. ecco squadra per squadra i nostri consigli. Per ...