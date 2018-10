Facce e parole d' un pezzo di Paese sotto minaccia

huffingtonpost

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Non è che stiamo dando numeri più bassi di quelli che darà la questura? A un certo punto la Piazza del Duomo che avevamo davanti, dal palco di "intolleranza zero" era talmente tanta che il dubbio c'è venuto, una distesa infinita di magliette rosse.Quando abbiamo urlato "siamo in 25.000", c'è quasi sembrato distimare la mobilitazione che si stava concretizzandoi nostri occhi. Prendersi una piazza del genere, è una scelta che mischia coraggio e incoscienza. Perché si sa come vanno cose così.Ci vuole una foto presa dall'alto per rendere mediaticamente fallimentare, ogni tuo sforzo. Ogni manifestazione anche partorita con le migliori intenzioni e costruita con cura e passione. Venticinquemila persone convocate e venute a Milano con ogni mezzo (che dolore annunciare a chi ci scriveva da fuori, che noi i soldi per ...