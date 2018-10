F1 – Terminate le FP2 a Suzuka | Mercedes troppo forte in Giappone | Ferrari relegata a

F1 – Terminate le Fp2 a Sochi : doppietta Mercedes in Russia - Ferrari in difficoltà [TEMPI] : doppietta Mercedes al comando al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Sochi E’ terminata la seconda sessione di prove libere libere del Gp di Russia. Sul circuito di Sochi i campioni della F1 sono tornati in pista dopo le Fp1 del mattino, chiuse col miglior tempo di Vettel, per una nuova sessione di prove. Un lavoro importante in vista del pomeriggio di qualifiche di domani. Se al mattino è stata una Ferrari ha ...

MotoGp – Terminate le Fp2 ad Aragon : Marquez ‘risponde’ a Dovizioso - bene le Ducati [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nelle Fp2 del Gp di Aragon: i piloti Yamaha nei migliori 10 E’ terminata la prima giornata di prove libere sul circuito Motorland di Aragon. Un finale infuocato nel pomeriggio, con la simulazione qualifica che ha regalato uno spettacolo da urlo con i piloti a caccia del miglior tempo e soprattutto del crono utile per assicurarsi un posto nella Q2. Se al mattino è stato Andrea Dovizioso il più veloce, ...

F1 – Terminate le FP2 a Singapore : Raikkonen sfreccia davanti ad Hamilton - problemi per Vettel : Il pilota finlandese termina la seconda sessione davanti a tutti, precedendo di undici millesimi Lewis Hamilton. Nono Vettel, costretto a chiudere anzitempo le FP2 per un piccolo incidente E’ la Ferrari a comandare la seconda sessione di prove libere sul circuito di Singapore, Kimi Raikkonen fa segnare il miglior tempo fermando il cronometro sull’1:38.699. Photo4/LaPresse Un ottimo riferimento per la scuderia di Maranello, ...

MotoGp – Terminate le Fp2 a San Marino : doppietta Ducati - Marquez e Rossi migliorano : E’ ancora Andrea Dovizioso il più veloce sul circuito di Misano: doppietta Ducati nelle Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Seconda sessione di prove libere importante sulla pista di Misano in vista del sabato di qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Valentino Rossi e Marc Marquez si sono dovuti impegnare dopo i risultati del mattino: i due piloti, protagonisti ieri della conferenza stampa, hanno ...

F1 – Terminate le Fp2 del Gp d’Italia : doppietta Ferrari a Monza - l’incidente non ferma Vettel [TEMPI] : Sebastian Vettel davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: doppietta Ferrari nel pomeriggio di Monza La seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia è iniziata con lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, uscito fortunatamente indenne. Dopo diversi minuti di attesa per la rimozione dei detriti dalla pista di Monza, i piloti sono potuti finalmente scendere in pista per sfrecciare per la ...

MotoGp – Gp della Gran Bretagna - Terminate le Fp2 : Dovizioso davanti a tutti a Silverstone [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna Niente pioggia nella prima giornata di prove libere a Silverstone: la seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna è terminata sotto a dei minacciosi nuvoloni che hanno lasciato un po’ di tregua ai piloti della categoria regina. Se al mattino i più veloci sono stati i piloti Yamaha, con Vinales davanti a tutti seguito dal ...

MotoGp – Terminate le FP2 : sessione rovinata dalla pioggia - Marquez il più veloce in pista [FOTO] : L’incessante pioggia non ha permesso ai piloti di lavorare nella seconda sessione di prove libere, altissimi i tempi con Marquez più veloce di tutti La pioggia rovina la seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, condizioni meteo avverse e piloti costretti a girare pochissimo questo pomeriggio sul tracciato del Red Bull Ring. Una FP2 caratterizzata da pochi giri veloci, con Marquez riuscito a svettare con il suo ...

MotoGp – Gp Repubblica Ceca - Terminate le Fp2 : sorprese in testa alla classifica - ma i top rider dove sono? [TEMPI] : Sessione di prove libere anomala, questo pomeriggio sul circuito di Brno: Pedrosa davanti a tutti, Marquez solo decimo Giornata di prove libere a Brno: i piloti della MotoGp sono tornati protagonisti, dopo poco più di due settimane di pausa estiva, per un nuovo weekend di sfide, nel decimo appuntamento stagionale, al Gp della Repubblica Ceca. Se al mattino il più veloce è stato un ottimo Johann Zarco, che sul finale ha beffato Dovizioso, ...