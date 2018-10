F1 | Raikkonen mette in ansia la Ferrari | “ho faticato come sempre | c’è tanto lavoro da

F1 - Raikkonen ammette 'Non ho deciso io di lasciare la Ferrari' : MARINA BAY, Singapore, - Per una volta mette da parte la sua calma glaciale e si sfoga. Alla vigilia del weekend del Gran Premio di Singapore, Kimi Raikkonen torna a parlare sull'annunciato addio a ...

Bottas ammette : "La mia missione era rallentare Raikkonen" : ammette il compito di scuderia Valtteri Bottas. "Ho cercato di fare tutto il possibile per salire sul podio. La mia missione era cercar di tenere dietro Kimi e rallentarlo, ma alla fine ho lottato per il podio", ha detto il pilota Mercedes, terzo nel Gran Premio d'Italia."Abbiamo battagliato in modo duro - ha aggiunto Bottas a proposito del duello con Verstappen - Forse anche un po' più in là, credo la penalità sia giusto. ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : il ruolo chiave di Kimi Raikkonen in gara. Si metterà al servizio di Sebastian Vettel? : Kimi Raikkonen ha fatto saltare il banco e ha conquistato un’incredibile pole position per il GP d’Italia 2018: il finlandese ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e domani scatterà dalla prima piazzola a 15 mesi di distanza dall’ultima volta. Un numero d’antologia per il pilota della Ferrari che ha stupito tutti e ha scatenato i suoi innumerevoli tifosi, facendo esplodere il pubblico assiepato sugli spalti del ...