F1 | Qualifiche GP Giappone 2018 in tv | a che ora iniziano e su che canale vederle

F1 - GP Giappone 2018 : le previsioni meteo. Altissimo rischio pioggia per prove libere e Qualifiche - incertezza per la gara : Si preannuncia un weekend piovoso a Suzuka dove si correrà il GP del Giappone 2018 , tappa del Mondiale F1. Le previsioni meteo della vigilia, infatti, non sono particolarmente confortanti per il lungo fine settimana nel Sol Levante: per le prove libere si prevedono dei piovaschi ma è comunque possibile che i due turni riescano a godere dell’asfalto asciutto, mentre per il sabato di qualifiche il rischio di un acquazzone è molto concreto ...

F1 – Non c’è tempo per riposarsi - si torna subito in pista per il Gp del Giappone : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - Qualifiche e gara : Diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, si torna in pista a Suzuka dopo le emozioni di Sochi Gran Premio di Russia già archiviato, neppure il tempo di smaltire le polemiche della strategia Mercedes che già si vola a Suzuka per il Gp del Giappone. Sono diventati cinquanta i punti di vantaggio di Hamilton su Vettel, un gap che diventa via via sempre più corposo di settimana in settimana. Sarà difficile per il tedesco ...