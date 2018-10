F1 – Mercedes super a Suzuka | ma Vettel non si arrende | le parole del ferrarista dopo le

sportfair

: La neta me siento super cool con mi outfit rosa, esperando mi Mercedes-Benz (ruta 17). - Cemelliss : La neta me siento super cool con mi outfit rosa, esperando mi Mercedes-Benz (ruta 17). - AssoArtigianiVI : Solo alcuni degli ospiti che potrai incontrare a #CITEMOS da domani!?? #TeslaDestinationTour, super drone da… - f_laurelli : Chi può spiegarsi le improvvise sconfitte in #Ferrari #F1 sul finire di stagione, dopo i notevoli incrementi di pot… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Ledi Sebastianla prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: il tedesco della Ferrari serenoil suo terzo posto aE’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: sulla pista diè stato un incredibile Lewis Hamilton a chiudere in testa alla classifica dei tempi, seguito nelle Fp2 dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas e da e da Sebastian. photo4/Lapresse Un divario importante tra i due contendenti al titolo mondiale: ben 8 decimi infatti separano il tedesco della Ferrari dall’attuale leader della classifica piloti. Nonostante questo peròsi è detto positivo e felice: “si sono soddisfatto, penso che oggi è stato tranquillo, un venerdì più tranquillo per noi, non come le altre gare, con la macchina penso che sono più o meno contento, ma non siamo troppo veloci, allora lavoriamo ...